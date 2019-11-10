Son Dakika Haberleri: İzmir'de cami inşaatında çalışan kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
Son Dakika Güncel İzmir'de cami inşaatında çalışan kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

İzmir'de cami inşaatında çalışan kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

6 saat önce

İzmir'de Ege Üniversitesi (EÜ) yerleşkesi içerisindeki cami inşaatında çalışan Ferit Aytekin'in elleri ve ayakları iple bağlı şekilde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de cami inşaatında çalışan kişiyi öldüren zanlı tutuklandı, System.String[]

İzmir'de Ege Üniversitesi (EÜ) yerleşkesi içerisindeki cami inşaatında çalışan Ferit Aytekin'in elleri ve ayakları iple bağlı şekilde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Manisa'nın Gördes ilçesinde gözaltına alınan O.G'nin Emniyet'teki işlemleri tamamlandı.

Polis ekipleri güvenlik kameralarından O.G'nin camiden üstü çıplak ve ayakkabısı olmadan ayrıldığını, zanlının Manisa Kavşağı'ndan durdurduğu bir taksi ile Gördes'e gittiğini belirledi.

Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu kaydedilen zanlının ifadesinde, "Manisa'dan İzmir'e gezmek için geldiğini, cami inşaatında dolaşırken Aytekin'in ile karşılaştığını, gözlerine el feneri ile ışık tuttuğu gerekçesiyle başından vurup öldürdüğünü, ellerini ve ayaklarını bağladığını, ardından "Kabe'yi tavaf etmek için" oradan ayrıldığını" söylediği öğrenildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

EÜ yerleşkesinde inşaatta dün bir kişinin elleri ve kolları bağlı, hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirmiş, olay yerine gelen sağlık ekipleri Ferit Aytekin olduğunu belirledikleri kişinin hayatını kaybettiğini tespit etmişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, ileri derecede şizofreni hastası olduğu ve Manisa'da tedavi gördüğü belirtilen O.G'yi Manisa'da yakalanmıştı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:14 Kaynak: AA
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