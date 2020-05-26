İzmir'de cami sistemine sızılmasında hedef haline gelen amatör telsizcilerden tepki - Son Dakika

İzmir'de cami sistemine sızılmasında hedef haline gelen amatör telsizcilerden tepki

İzmir'deki camilerin merkezi ses sisteminden yayılan müzik yayınında hedef gösterilen amatör telsizcilerden duruma tepki geldi.

İzmir'de cami sistemine sızılmasında hedef haline gelen amatör telsizcilerden tepki, System.String[]

İzmir'deki camilerin merkezi ses sisteminden yayılan müzik yayınında hedef gösterilen amatör telsizcilerden duruma tepki geldi. Sakarya Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği (SAKRAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürel Özbakış, "Vatandaşlarımızdan ricamız Türkiyemizde olan bu tip olaylarda ilk akla gelen amatör telsizcilerin olmaması" dedi.


İzmir'deki camilerin merkezi ses sisteminden yayılan müzik yayını, korona virüs salgınından sonra Türkiye gündemine oturdu. Olayla ilgili savcılıkça soruşturma başlatılırken, bazı köşe yazılarında bu olayın amatör telsizciler tarafından yapıldığı öne sürüldü. Adeta hedef tahtası olan amatör telsizciler ise bu duruma tepki gösterdi. Tepki gösterenler arasında olan Sakarya Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği (SAKRAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürel Özbakış, bu tip olaylarda hedef gösterilen amatör telsizcilerin olmaması gerektiğini belirtti. Özbakış, amatör telsizcilerin afet ve acil durumlarda kurum ve kuruluşların haberleşme ağında yardımcı olduklarını ve hiçbir amatör telsizcinin bu tür olaya karışmayacağını belirtti. Telsizin eski bir teknoloji olduğunu belirten Özbakış, resmi kurum ve kuruluşların yanı sıra izci kurumları, dağcı kurumları hatta çay ocaklarının bile telsiz kullandığını ifade etti. Soruşturma devam ederken, olayın faili henüz belli olmamışken zan altında bırakılmanın çok üzücü bir durum olduğunu belirten Özbakış, soruşturma sonrasında failin amatör telsizci olması doğrultusunda Türkiye'deki 30 bin amatör telsizci tarafından dışlanacağı ve lisansının elinden alınarak resmi kurumlar tarafından cezai işlem uygulanacağına da değindi.


Gürel Özbakış, "Geçen hafta içerisinde İzmir'de camilerden müzik yayını yapılmasıyla ilgili kötü bir olay gerçekleşti. Bu tür olaylarda ilk olarak akla gelen amatör telsizciler fakat bu tür olaylarda amatör telsizciler gerçekten zor durumda kalıyorlar. Biz amatör telsizcileri destekliyoruz, çünkü böyle çirkin olayları yapacaklarını düşünmüyoruz. Amatör telsizciler bilindiği üzere afet ve acil durumlarda resmi kurum ve kuruluşlarımıza haberleşme konusunda destek vermek için bu hobiyi sürdürüyorlar. Bu faaliyetlerde bulunan amatör telsizciler bu tip cami ve ezan sistemlerine girip bu tip provokasyonları yapabileceklerini düşünmüyoruz" dedi.


"Bu olay İzmir değil tüm Türkiye'de üzücü bir olaydır"


Amatör telsizcilerin Türkiye'nin tanıtımı açısından dünyada ellerinden geleni yaptıklarını ve bu tip olaylarda amatör telsizcilerin hedef gösterilmesinin üzücü olduğunu belirten Özbakış, "Amatör telsizciler Türkiye'nin tanıtımı açısından dünya platformunda ellerinden geleni yapmaktadırlar. Günümüzde telsiz çok eski teknoloji olmasına rağmen sadece amatör telsizciler tarafından değil de birçok kurum ve kuruluş tarafından izcilik kurumları olsun, dağcılık kurumları olsun, yani çaycılara kadar tüm gruplar bu telsizi kullanıyorlar. Sadece burada amatör telsizcilerin hedef gösterilmesi çok doğru değil. Amatör telsizciler sadece bu telsizi kullanan kişiler olmakla beraber eğitim ve sınavdan geçmiş, kanun ve yönetmeliklerini çok iyi bilen kişilerdir. Soruşturma süreci devam ederken amatör telsizcilerin hedef gösterilmesi çokta doğru değildir. Varsayalım ki amatör telsizci olduğunu düşünelim, Türkiye'deki 30 bin amatör telsizci tarafından bu arkadaş dışlanacak, lisansı elinden alınacak ve resmi kurumlar tarafından cezai işlem uygulanacaktır. Bu olay İzmir değil tüm Türkiye'de üzücü bir olaydır. İnşallah bundan sonra böyle olaylar gerçekleşmez. Temennimiz o yöndedir ve camiamız açısında da bu olay çok üzücüdür. Amatör telsizciler her zaman resmi kurum ve kuruluşların yanındadır ve destek vermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Vatandaşlarımızdan ricamız Türkiyemizde olan bu tip olaylarda ilk akla gelen amatör telsizcilerin olmaması biz her zaman kurum ve kuruluşlarımıza destek vermek için onlarla birlikteyiz" diye konuştu. - SAKARYA

Sakarya, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 08:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de cami sistemine sızılmasında hedef haline gelen amatör telsizcilerden tepki - Son Dakika

Son Dakika

Pınar Altuğ'un paylaşımına yine çirkin mesajlar yazıldı: Ne o buruş buruşsun Ünlü sunucu sonunda isyan etti: Kalçamla mı meşhur oldum? Güzel oyuncu, bu pozuyla milyonların aklını başından aldı Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü Buse Terim, "Öncesi ve sonrası" notuyla değişimini takipçileriyle paylaştı Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı Aşı ve ilaç çalışmalarının konuşulduğu yayında Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, zeybek oynadı 62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu Cem Uzan torun sahibi oldu Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine dakikalar kala ceza yiyen adam, Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine dakikalar kala ceza yiyen adam, "Yapmayın eşim beni boşar" diye yalvardı         
00:45
Alzheimer hastası yaşlı adam av tüfeği ile oğlunu öldürdü, eşini yaraladı Alzheimer hastası yaşlı adam av tüfeği ile oğlunu öldürdü, eşini yaraladı         
00:13
Son Dakika: 81 ilde bayram süresince uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi Son Dakika: 81 ilde bayram süresince uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi         
23:57
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi, evinin balkonunda görüntü çeken vatandaşa tehditler savurdu Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi, evinin balkonunda görüntü çeken vatandaşa tehditler savurdu         
23:51
AK Parti ile İYİ Parti bayramlaşmasında gerginlik çıktı, tansiyon tavan yaptı AK Parti ile İYİ Parti bayramlaşmasında gerginlik çıktı, tansiyon tavan yaptı         
23:50
Bakan Koca, yasak kalkmadan dakikalar önce yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı Bakan Koca, yasak kalkmadan dakikalar önce yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı         
23:44
Taciz iddiasıyla karı-koca tarafından öldüresiye dövülen adam cinsel organının tekmelendiğini söyledi Taciz iddiasıyla karı-koca tarafından öldüresiye dövülen adam cinsel organının tekmelendiğini söyledi         
23:28
Pınar Altuğ'un paylaşımına yine çirkin mesajlar yazıldı: Ne o buruş buruşsun Pınar Altuğ'un paylaşımına yine çirkin mesajlar yazıldı: Ne o buruş buruşsun         
23:15
Çay hasadı için Rize'ye gelenlerden 10'unda koronavirüs tespit edildi Çay hasadı için Rize'ye gelenlerden 10'unda koronavirüs tespit edildi         
23:11
Evlenecek çiftlere müjde! Bilim Kurulu Üyesi Seçil Özkan düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı Evlenecek çiftlere müjde! Bilim Kurulu Üyesi Seçil Özkan düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı         
22:57
Koronavirüsü yenen Fatih Terim'den immün plazma bağışı çağrısı Koronavirüsü yenen Fatih Terim'den immün plazma bağışı çağrısı         
22:41
Ordu'da yeni vakaların tespit edilmesinin ardından Vali, vatandaşları uyardı: Salgın bitmiş gibi davranmayın Ordu'da yeni vakaların tespit edilmesinin ardından Vali, vatandaşları uyardı: Salgın bitmiş gibi davranmayın         
21:55
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 36'ya yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 36'ya yükseldi         
21:54
Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini ortaya koydu Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini ortaya koydu         
21:40
İBB Sözcüsü Murat Ongun hata yaptığını itiraf etti: Bir duraktan 47 kişinin bindiği bilgisi doğru değil İBB Sözcüsü Murat Ongun hata yaptığını itiraf etti: Bir duraktan 47 kişinin bindiği bilgisi doğru değil         
21:36
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bayramda sorun yaşayan GSM operatörleriyle ilgili açıklama yaptı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bayramda sorun yaşayan GSM operatörleriyle ilgili açıklama yaptı         
21:18
Buse Terim, Buse Terim, "Öncesi ve sonrası" notuyla değişimini takipçileriyle paylaştı         
21:01
Son Dakika: 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında kısıtlamaya uymayan 47 bin 831 kişiye ceza kesildi Son Dakika: 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında kısıtlamaya uymayan 47 bin 831 kişiye ceza kesildi         
20:56
Sokakta polisi gören çocuk ağladı, polis ailelere sitem etti: Biz Yunan polisi miyiz? Sokakta polisi gören çocuk ağladı, polis ailelere sitem etti: Biz Yunan polisi miyiz?         
20:44
Fahrettin Altun, Ali Babacan'ın düşünce suçluları sözlerine isim vermeden yanıt verdi Fahrettin Altun, Ali Babacan'ın düşünce suçluları sözlerine isim vermeden yanıt verdi         
20:34
Aşı ve ilaç çalışmalarının konuşulduğu yayında Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, zeybek oynadı Aşı ve ilaç çalışmalarının konuşulduğu yayında Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, zeybek oynadı         
20:08
Son Dakika: Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 28 oldu, 948 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 28 oldu, 948 yeni vaka tespit edildi         
20:05
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı         
19:36
THY uçuşlardaki koronavirüs önlemlerini tek tek sıraladı THY uçuşlardaki koronavirüs önlemlerini tek tek sıraladı         
19:34
Yumruk yumruğa birbirlerine girdiler! Yolcu uçağında Yumruk yumruğa birbirlerine girdiler! Yolcu uçağında "sosyal mesafe" kavgası         
19:28
ABD'yi dev eşek arılarının ardından şimdi de milyonlarca ağustos böceği tehdit ediyor ABD'yi dev eşek arılarının ardından şimdi de milyonlarca ağustos böceği tehdit ediyor         
19:18
Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı         
18:55
Edirne'yi sağanak yağış vurdu, bir vatandaş göle dönen sokağa olta attı Edirne'yi sağanak yağış vurdu, bir vatandaş göle dönen sokağa olta attı         
18:41
Cenaze aracını çalıp uyuşturucu taşıyan zanlıdan pes dedirten savunma: 6-7 ay idare etsin diye aldım Cenaze aracını çalıp uyuşturucu taşıyan zanlıdan pes dedirten savunma: 6-7 ay idare etsin diye aldım         
18:36
Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak         
18:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2020 03:29:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de cami sistemine sızılmasında hedef haline gelen amatör telsizcilerden tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]