İzmir'de camiden korsan müzik yayını yapan şüpheli adli kontrolle serbest - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de camiden korsan müzik yayını yapan şüpheli adli kontrolle serbest

06.06.2022 23:07
İzmir'de camiden korsan müzik yayını yapan şüpheli adli kontrolle serbest

İzmir'in Torbalı ilçesinde geçtiğimiz günlerde camilerin merkezi ezan sistemlerine girerek kısa süreli müzik yayını yaptığı şüphesiyle gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde geçtiğimiz günlerde camilerin merkezi ezan sistemlerine girerek kısa süreli müzik yayını yaptığı şüphesiyle gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

25 Mayıs günü Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Yunus Emre ve Ayrancılar Merkez camilerinde Bülent Ersoy'un "Yüzünü Göremem" adlı şarkısının hoparlörden dinletilmesi üzerine, görevliler hemen müdahale ederek ses sistemlerini kapatmıştı. Torbalı İlçe Kaymakamlığı da olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Konuyla ilgili şüphelinin, elektronik işiyle uğraşan F.G. olduğu ve kolluk birimleri tarafından yakalandığı belirtildi. Ayrancılar Mahallesi'nde bazı cami ve hoparlörlerden 50 saniye süre ile korsan müzik yayını yapılmasıyla ilgili olarak Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda başlatılan soruşturma çerçevesinde; 27 Mayıs günü elektronik işiyle uğraşan şüpheli F.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

İzmir'de camiden korsan müzik yayını yapan şüpheli adli kontrolle serbest
İzmir'de camiden korsan müzik yayını yapan şüpheli adli kontrolle serbest

YORUMLAR
500
Cami hoparlöründen Bülent Ersoy şarkısı dinletmişti! Kişi adli kontrol şartıyla salıverildi Cami hoparlöründen Bülent Ersoy şarkısı dinletmişti! Kişi adli kontrol şartıyla salıverildi İzmir Balçova'da Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı İzmir Balçova'da Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Kaynak: İHA

Torbalı, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de camiden korsan müzik yayını yapan şüpheli adli kontrolle serbest - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:11 Hintli siyasinin Hazreti Muhammed'e hakaret etmesi sonrası protesto sesleri yükseldi
23:09 Apple ürünlerine zam geldi! İşte yeni iPhone fiyatları
22:45 AK Parti, Hindistan'da iktidar partisi yetkilisinin Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli ifadeler kullanmasına tepki gösterdi
22:42 Kargoyla gönderilen oyuncuk ayının içinden uyuşturucu madde çıktı
21:58 Avrupa maymun çiçeği tehlikesi altında! 225 vaka ile en çok İngiltere'de görüldü
21:19 Bakan Bilgin, temmuz ayında kapsamlı iyileştirme yapılacağını belirtti
21:16 Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Orlando Jorge Mera, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
20:56 İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, PKK yanlısı gösteri nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
20:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal yardımlarla ilgili yeni gelişmeleri paylaştı: 15 milyar liralık paket geliyor
20:12 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Platin Jübile kutlamalarına Prens Louis'in sevimli halleri damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 23:24:57. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de camiden korsan müzik yayını yapan şüpheli adli kontrolle serbest - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement