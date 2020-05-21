İzmir'de camilerde müzik yayını yapılmasıyla ilgili gözaltı - Son Dakika

İzmir'de birçok caminin hoparlöründen müzik yayının yapıldığı olayla ilgili eski CHP İzmir il yöneticisi Banu Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alındı.



Olay, dün ikindi ezanı okunmasından kısa bir süre önce meydana geldi. İddiaya göre camilerin merkezi sisteminin frekansına korsan olarak giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, İzmir'deki birçok camiden İtalyanca 'Çav Bella' şarkısını yayınladı. Konu hakkında soruşturma başlatıldığını açıklayan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl eski yöneticisi Banu Özdemir'in "Dini değerleri alenen aşağılamak" suçundan gözaltına alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "İzmir ilindeki birçok caminin hoparlörlerinden aynı anda ezan yerine İtalyanca bir parçanın çalındığı ve sosyal medyada ilgili videoların yer aldığı yönündeki haberlerin yayınlanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada bir danışmanlık şirketinde yönetici olarak görev yapan Banu Özdemir Türk Ceza Kanunu'nun 216/3 maddesi kapsamında 'Dini değerleri alenen aşağılamak' suçundan gözaltına alınmıştır" denildi. - İZMİR