İzmir'de çamur yağdı... Oto yıkamacılarda yoğunluk yaşandı - Son Dakika

İzmir'de çamur yağdı... Oto yıkamacılarda yoğunluk yaşandı

Yağan çamur oto yıkamacıların işlerini yüzde 70-80 oranında artırdı

İZMİR - İzmir'de toz taşınımıyla birlikte yağan yağmur nedeniyle çamur yağdı. Araçlarının üzeri çamurla kaplanan vatandaşlar, oto yıkamacılarda yoğunluk oluşturdu. Bir oto yıkama işletmesinin sahibi Kerem Vazgeç, işlerinin yüzde 70-80 oranında arttığını söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Suriye üzerinden gelen toz taşınımı uyarısı yapmıştı. Toz taşınımı dün akşam itibarıyla İzmir'de de görüldü. Yağan yağmurla birlikte yer yüzüne çamur olarak inen tozlar, araçların üzerini kapladı. İzmirliler sabah uyandıklarında araçlarının üzerini çamurla kaplandığını gördü. Bazıları vatandaşları araçlarını kendi imkanlarıyla temizlemeyi tercih ederken, bazıları da oto yıkamacıların yolunu tuttu. Oto yıkamacılarda yoğunluk ve uzun araç sıraları oluştu.

"İşlerimiz yüzde 70-80 oranında arttı"

Konak ilçesinde bulunan bir oto yıkamacıda da araç yoğunluğu görüldü. İşletme Kerem Vazgeç, çamur yağışı sebebiyle sabah erken saatlerde insanların araçlarını yıkatmaya getirdiklerini belirterek, "Araçların üzerine tamamen çamur olarak yağmış. İşlerimizde de bu yüzden bir artış var. İnsanlar araçlarını yıkatmak için uğraşıyorlar. Yoğunluktan dolayı da sıra var. Araçları sayamadık ama sabah erken saatlerden itibaren yoğunluk başladı. Biz de araç yıkama fiyatı iç dış olarak 45 TL, piyasaya göre biraz uygun yıkıyoruz. İşlerimiz şu an yüzde 70-80 oranında arttı" dedi.

Araçlarını çamur içinde buldular

Aracını yıkatmaya getiren Barış Örekli ise toz taşımının ve çamur yağışısın küresel ısınma sebebiyle doğanın getirdiği bir şey olduğunu söyleyerek, "Yapacak bir şey yok. Aracı dün temiz bırakmıştım ama bugün çamur içinde buldum. Direkt yıkamaya getirdim" diye konuştu.

Bir diğer müşteri Ersin Güler de, "2-3 gün boyunca çamur yağdığından dolayı arabamın rengi de siyah olduğu için ciddi bir renk farkı oluştu. Çamur bir anda fark ettirdi. Bu benim ikinci aracım, az önce kahverengi olan diğer aracımı da yıkatmak için getirdim" ifadelerini kullandı.