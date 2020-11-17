Son dakika haber! Tire'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber! Tire'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

17.11.2020 18:53

Son dakika habere göre İzmir'in Tire ilçesinde iki otomobil çarpıştı, sürücülerden biri hayatını kaybetti diğeri yaralandı.

İzmir'in Tire ilçesinde iki otomobil çarpıştı, sürücülerden biri hayatını kaybetti diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, çevre yolundan Gökçen istikametine giden M.Y. yönetimindeki 61 NK 189 plakalı otomobil, eski hal binası yolundan çıkan Hakan Baş yönetimindeki 45 NK 314 plakalı otomobille çarpıştı.

Olay yerine gelen ambulanslarla Tire Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücülerden Baş, hayatını kaybetti.

Son dakika haber! Tire'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber! Tire'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber! Tire'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber! Tire'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil, Gökçen, İzmir, Tire, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Tire'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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