İzmir'in Tire ilçesinde iki otomobil çarpıştı, sürücülerden biri hayatını kaybetti diğeri yaralandı.
Alınan bilgiye göre, çevre yolundan Gökçen istikametine giden M.Y. yönetimindeki 61 NK 189 plakalı otomobil, eski hal binası yolundan çıkan Hakan Baş yönetimindeki 45 NK 314 plakalı otomobille çarpıştı.
Olay yerine gelen ambulanslarla Tire Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücülerden Baş, hayatını kaybetti.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Tire'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika