Çatıdaki molozun, motosikletin üstüne düşmesi kameraya yansıdı - Son Dakika

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 7 katlı bir apartmanın çatısındaki molozun, park halindeki motosikletin üstüne düşme anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Saim Çıkrıkçı Caddesi'nde çiçekçilik yapan Mustafa Akçay'a ait motosikletin üzerine, yandaki apartmanın çatısından moloz düştü.

Molozun düşme anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mustafa Akçay, AA muhabirine, hasar gören motosikleti depoya kaldırdıklarını söyledi.

Yan apartmanda birkaç ay önce tadilat yapıldığını, o çalışmadan kalmış molozun birisi tarafından aşağıya atılmış olabileceğini düşündüklerini belirten Akçay, "Molozu kimin attığını bilemiyoruz. Apartmanın yöneticisi ile görüştüm. Onlar da çatıya kimsenin çıkmadığını söyledi. Burası işlek bir cadde. Olaydan birkaç saniye önce 3 kişi geçiyor. Bu moloz onların üzerine de düşebilirdi." dedi.

Akçay, depoya çektikleri motosikletin tamirini, molozun nasıl düştüğünün belirlenmesi sonrasına bıraktıklarını sözlerine ekledi.