Son Dakika Haberleri: İzmir'de çatıdan düşen vatandaş hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İzmir'de çatıdan düşen vatandaş hayatını kaybetti

48 dakika önce

İzmir'in Dikili ilçesinde anahtar vermek için çıktığı çatıdan düşen vatandaş hayatını kaybetti.

İzmir'de çatıdan düşen vatandaş hayatını kaybetti, System.String[]
İzmir'in Dikili ilçesinde anahtar vermek için çıktığı çatıdan düşen vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, Dikili'de bulunan Maki Sitesi içindeki bir yazlıkta meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Okdemir (42) yazlığın banyosunda kilitli kalan yeğenine anahtar vermek için çatıya çıktı. Okdemir'in tutunduğu mermerin kopması sonucunda talihsiz adam beton zemine düştü. Olayı gören site sakinleri hemen sağlık ekiplerine haber verirken, olay yerinde yapılan müdahalede Okdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Manisa'da bulunan Rıfat Dağdelen Anadolu Lisesinde matematik öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenilen Okdemir'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:24 Kaynak: İHA
Dikili, İzmir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Serbest dalış şampiyonu Derya Can'ın eşi 12 saat sonra bulundu Lüks villada feci olay! İki işçiyi havuz kenarında bu halde bulundular İstanbul Şile'de çardak çöktü! Vatandaşlar göle düştü AB'den vize ücret zammına onay

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 18:12:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de çatıdan düşen vatandaş hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]