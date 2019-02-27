Son Dakika Haberleri: İzmir'de Çatısı Ahşap Olan Ev Yanarak Küle Döndü

İzmir'de Çatısı Ahşap Olan Ev Yanarak Küle Döndü

1 saat önce

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, çatısı ahşap olan bir evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşatırken, ev dakikalar içerisinde küle döndü.

İzmir'de Çatısı Ahşap Olan Ev Yanarak Küle Döndü, System.String[]
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, çatısı ahşap olan bir evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşatırken, ev dakikalar içerisinde küle döndü. Evde yaşayan ailenin, hamile olan kızlarını hastane götürmek için sabah saatlerinde evden ayrılması ise olası bir facianın önüne geçti.

Yangın, sabah saatlerinde Bayraklı ilçesi Gümüşpala semti 1844/5. Sokak'ta bulunan müstakil bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre sebebi bilinmeyen yangında dumanlar yükselirken, alevler kısa sürede büyüdü. Yangını gören mahalle sakinleri, hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi alevlere müdahale etti. Evin çatısının ahşap olması sebebiyle dumanlar hızla yükselirken, bu durum ekiplerin müdahalesini güçleştirdi. İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda ise yangını kontrol altına aldı.

Sevsal ailesinin yaşadığı öğrenilen evde kimsenin bulunmamasıyla olası bir facia önlendi. Ailenin, hamile olan kızlarını hastaneye götürmek için sabah saatlerinde evden ayrıldığı öğrenildi.

Ailenin komşularından olan Yusuf Taşkıran isimli vatandaş, Sevsal ailesinin normalde evde pek dışarıya çıkmadığını söyledi. Taşkıran, "Sabah hiçbir şey yoktu. Ardından bir gördük ki ev küle dönmüş. Normalde burada oturan insanlar çok dışarıya çıkmazlar. Bugün hastaneye gitmişler ve şans eseri bu olay yaşanmış, Allah'ın işi" ifadelerini kullandı.

Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, yangında büyük çapta maddi hasar oluştu. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:18 Kaynak: İHA

Sabah, Bayraklı, İzmir, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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