Husumetli iki grup arasında silahlı çatışma! 19 yaşındaki genci vurarak öldürdü - Son Dakika

Husumetli iki grup arasında silahlı çatışma! 19 yaşındaki genci vurarak öldürdü

Son Güncelleme: 21.09.2023 09:52

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, bir grup tarafından pusuya düşürülen 19 yaşındaki Mustafa Akkavak, motosiklet ile kaçmaya çalışırken vuruldu. Hastaneye kaldırılan Akkavak, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bayraklı ilçesinde, bir grubun husumetli oldukları kişilere pusu kurması sonucu çıkan çatışmada, motosiklet ile kaçmaya çalışan Mustafa Akkavak (19) vuruldu. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Akkavak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

PUSUYA DÜŞÜRÜLDÜLER

Olay, saat 00.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Akkavak ve arkasında yolcu konumunda bulunan ve kimliği henüz öğrenilemeyen kişi,motosikleti ile seyir halinde oldukları sırada, aralarında daha önceden husumet bulunan grup tarafından pusuya düşürüldü. İki grup arasında tabanca ile başlayan çatışmada, Akkavak ve arkadaşı olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Husumetli iki grup arasında silahlı çatışma! 19 yaşındaki genç vurularak öldürüldü

MERMİ KOLTUK ALTINA İSABET ETTİ

Pusu kuran grubun art arda açtığı ateş sonucunda, Akkavak'ın koltuk altına mermi isabet etti. Motosikletin kontrolünü kaybeden Akkavak, bir evin kapısına çarptı, daha sonra da arkadaşı ile birlikte yola savruldu. Akkavak'ın vurulduğunu gören arkadaşı mahalledekilere "Kardeşim vuruldu, ambulans çağırın" diyerek olay yerinden kaçtı. Mahalle halkının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Husumetli iki grup arasında silahlı çatışma! 19 yaşındaki genç vurularak öldürüldü

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Mustafa Akkavak'ı alarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Akkavak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akkavak'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Husumetli iki grup arasında silahlı çatışma! 19 yaşındaki genç vurularak öldürüldü

OLAY YERİNDE DETAYLI İNCELEME

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Ekipler, olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için başlattıkları çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

Motosiklet, İzmir, Suç, Polis, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Husumetli iki grup arasında silahlı çatışma! 19 yaşındaki genci vurarak öldürdü - Son Dakika


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