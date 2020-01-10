İzmir'de çay ocağına kumar baskını: 18 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de çay ocağına kumar baskını: 18 kişi yakalandı - Son Dakika

İzmir'de çay ocağına kumar baskını: 18 kişi yakalandı

6 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde faaliyet gösteren bir çay ocağına jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda kumar oynadığı belirlenen 18 kişi yakalandı.

İzmir'de çay ocağına kumar baskını: 18 kişi yakalandı, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesinde faaliyet gösteren bir çay ocağına jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda kumar oynadığı belirlenen 18 kişi yakalandı.


İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Bornova ilçesindeki Naldöken Mahallesi'nde faaliyet gösteren umuma açık bir çay ocağında kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda kumar oynayan 18 kişiye ve çay ocağının bitişiğinde bulunan bir sendikanın kapalı alanında tütün mamulü tüketen 42 kişiye idari yaptırım uygulandı.


Öte yandan kumar oynamada kullanılan 5 farklı materyale el konulurken, işletme sahibi E.A.'ya 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - İZMİR

Jandarma, Bornova, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:16 Kaynak: İHA
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