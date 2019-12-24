İzmir'de çay ocaklarına kumar operasyonu - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde çay ocaklarına düzenlenen kumar operasyonunda 136 kişiye idari para cezası uygulandı.
Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Egemenlik, Laka ve Eğridere mahallelerinde bazı çay ocaklarında kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda, kumar oynadığı tespit edilen 136 kişiye idari para cezası kesildi.
Operasyonlarda çok sayıda kumar malzemesi ele geçirilirken, işletme sahipleri S.K, E.E, M.İ, Y.O. ve D.D'ye kumar oynanmasına yer temini suçundan işlem yapıldı.