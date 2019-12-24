İzmir'de çay ocaklarına kumar operasyonu - Son Dakika

Operasyonlarda çok sayıda kumar malzemesi ele geçirilirken, işletme sahipleri S.K, E.E, M.İ, Y.O. ve D.D'ye kumar oynanmasına yer temini suçundan işlem yapıldı.

Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Egemenlik, Laka ve Eğridere mahallelerinde bazı çay ocaklarında kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

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