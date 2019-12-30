İzmir'de çay ocaklarına tombala baskını: 155 kişiye işlem - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de çay ocaklarına tombala baskını: 155 kişiye işlem - Son Dakika

İzmir'de çay ocaklarına tombala baskını: 155 kişiye işlem

6 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde çay ocaklarına düzenlenen tombala baskınında, 155 kişi hakkında işlem yapıldı.

İzmir'de çay ocaklarına tombala baskını: 155 kişiye işlem, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesinde çay ocaklarına düzenlenen tombala baskınında, 155 kişi hakkında işlem yapıldı.


Edinilen bilgiye göre, Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı, Bornova ilçesindeki Kaya Dibi Mahallesi, Laka Mahallesi, Eğridere Mahallesi ve Egemenlik Mahallesi'nde bulunan çay ocaklarında kumar oynatıldığını belirledi. Adreslerde yapılan aramalarda ise tombala oynayan 155 kişi suçüstü yakalandı. Yakalan kişilerin kimlik sorgulamasında, H.İ.D isimli şahsın bir suçtan arandığı tespit edildi. Ekipler, oyunda kullanılan kumar materyallerine de el koydu. Çay ocaklarına, tütün mamulleri tüketilmesi nedeniyle ceza kesildi, 155 kişi hakkında da işlem yapıldı.


Ayrıca işletme sahipleri H.Y., H.Ş., Y.O ile E.E. isimli şahıslar hakkında "Kumar Oynatılması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıslar, ifadelerin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - İZMİR

Jandarma, Bornova, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:43 Kaynak: İHA
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