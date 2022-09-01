Otomobil çekiciye çarptı; anne öldü, 3 çocuğu yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobil çekiciye çarptı; anne öldü, 3 çocuğu yaralandı

01.09.2022 15:36
Otomobil çekiciye çarptı; anne öldü, 3 çocuğu yaralandı

İZMİR'de çekiciye arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Neslihan Evirgen hayatını kaybetti, 3 çocuğu yaralandı.

İZMİR'de çekiciye arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Neslihan Evirgen hayatını kaybetti, 3 çocuğu yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında İzmir Aydın Otoyolu Selatin Tüneli çıkışında meydana geldi. Neslihan Evirgen'in kullandığı 45 HB 4515 plakalı otomobil, B.Y. yönetimindeki 48 YY 625 plakalı çekici kamyonete arkadan çarptı. Savrulan otomobil, refüje çarparak durdu. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler, araçta sıkışan Neslihan Evirgen'in öldüğünü belirledi. Evirgen'in kazada yaralanan çocuklarından B.E. ve M.U.E. Selçuk Devlet Hastanesi'ne, V.E. ise Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evirgen'in cenazesi de morga kaldırıldı. Çekicinin sürücüsü B.Y., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


YORUMLAR
500
4 gün önce evlenen Fatma, denizde boğuldu (2) 4 gün önce evlenen Fatma, denizde boğuldu (2) İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, İzmir'de gündemi değerlendirdi İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, İzmir'de gündemi değerlendirdi
Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil çekiciye çarptı; anne öldü, 3 çocuğu yaralandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'adli yıl' mesajı: Avukatlık kanununu barolarımızla birlikte çalışarak yenilemek istiyoruz
15:24 Geçirdiği kazayla ölümden dönen İbrahim Tatlıses'ten imalı paylaşım: Ben yaptıklarımın karşılığını kazadan çıkarak aldım
15:10 Kylian Mbappe, transseksüel model Ines Rau ile aşk yaşıyor
15:10 Yargıtay Başkanı'ndan dikkat çeken FETÖ sözler: Türk yargısını karalama faaliyetleri yoğunluk kazandı
14:55 Nihat Doğan'ın "Maçoyum ben" klibinde oynayan Deniz Akkaya'nın estetiksiz hali görenleri şaşkına çeviriyor
14:54 Maxi Gomez, Trabzonspor için geldi! Ahmet Ağaoğlu'nun Fenerbahçe sözleri dikkat çekti
14:54 Düşen çocuklarını kurtarmak için suya atladılar! Şelale tüm aileyi hayattan kopardı
14:45 100 dolar çekmek isteyen kadının hesabına 10.5 milyon dolar geçti! Şirket hatayı aylar sonra fark etti
14:33 25 yaşındaki sevgilisinden ayrılan 47 yaşındaki Leonardo Di Caprio'nun 22 yaşındaki güzelle birlikte olduğu ortaya çıktı
14:16 Avrupa'dan talip var! 18 adet Bayraktar TB2 almak için devasa bütçe ayırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 15:39:06. #1.12#
SON DAKİKA: Otomobil çekiciye çarptı; anne öldü, 3 çocuğu yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement