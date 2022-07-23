İzmir'de çekiciye çarpan otomobil sürücüsü öldü - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de çekiciye çarpan otomobil sürücüsü öldü

23.07.2022 02:58
İzmir'de çekiciye çarpan otomobil sürücüsü öldü

İzmir'in Selçuk ilçesinde çekiciye arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

İzmir'in Selçuk ilçesinde çekiciye arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ali Ulkan Peker yönetimindeki 35 N 9183 plakalı otomobil, İzmir- Aydın Otoyolu Selçuk kavşağı yakınlarında aynı istikamette giden T.Y. idaresindeki 07 DFT 64 plakalı çekiciye arkadan çarptı.

Çarpmanın takla atan otomobilin sürücüsü Peker, araçtı sıkıştı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Peker'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan Peker'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre tek yönlü aksadı.

YORUMLAR
500
İzmir'de çekiciye çarpan otomobil sürücüsü öldü İzmir'de çekiciye çarpan otomobil sürücüsü öldü Çekiciye çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü öldü Çekiciye çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü öldü İzmir'de çekiciye çarpan araç hurdaya döndü: 1 ölü İzmir'de çekiciye çarpan araç hurdaya döndü: 1 ölü
Kaynak: AA

Selçuk, Aydın, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de çekiciye çarpan otomobil sürücüsü öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:14 İYİ Parti lideri Akşener, derdini dinlediği 15 yaşındaki gence kulağındaki küpeyi hediye etti: Bunu gerçekten sevdiğin kıza ver
23:48 İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasıyla beraber buğday fiyatlarında dev gerileme! Son 5 ayın en düşük seviyesine gördü
23:27 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hümeyra Şahin ile evlendi
23:18 New York vali adayı Lee Zeldin, miting esnasında bıçaklı saldırıya uğradı! Yara almadan kurtuldu
23:08 Tüfekle atış yapmaya giden araştırma görevlisi hayatını kaybetti! Kendini vurduğunu iddia eden arkadaşları tutuklandı
23:03 Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eyüpspor, Ryan Babel'i renklerine bağladı
22:49 Ankapark tartışması sürüyor! Mansur Yavaş, Bakan Kurum'un eleştirisine "Belediyemize devri 5 gün önce gerçekleşti" yanıtını verdi
22:50 Dolmabahçe'de imzalanan ve Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracını kapsayan anlaşma dünya basınının gündeminde!
22:07 Bakan Kurum, Ankapark konusunda CHP'yi hedef aldı: Bu görüntülerde sizin hiç mi sorumluluğunuz yok? Bu CHP zihniyeti meselesidir
21:52 Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığını duyurdu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 03:17:38. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de çekiciye çarpan otomobil sürücüsü öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement