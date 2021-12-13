Cengiz Aytmatov adına resim ve kompozisyon yarışması düzenlendi - Son Dakika

Bornova Kaymakamlığı tarafından Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un doğumunun 93. yılı nedeniyle düzenlenen resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kaymakamlık binasında düzenlenen törende konuşan Bornova Kaymakamı Fatih Genel, eserleri 176 dile çevrilen Aytmatov'un dünyaca tanınan önemli bir yazar olduğunu söyledi.

Aytmatov'un dünyanın en çok okunan yazarlarından biri olduğunu belirten Genel, "Ben bunun yeteri kadar bilindiğini zannetmiyorum. Haksızlık yapmak istemem ama en az Türkiye'de tanınıyor mu diye endişelerim var. Üzülüyorum. Bana dünyada daha fazla okunuyor gibi geldi. Türk kültürüne ve destanlarına, tarihine hakim olmuş daha sonra onu dünyaya açan evrensel bakış açısı. Bizim buna ihtiyacımız var." dedi.

Kıbrıs, Irak, Balkanlar, Avrasya, Türk Edebiyatları Kurumu (KIBATEK) Derneği Üyesi Dr. Fadıl Ünal da Cengiz Aytmatov'u tanımanın Türklüğü tanımak olduğunu anlattı.

Bornova'daki okulda Aytmatov ile ilgili böyle bir yarışma düzenlediği için Kaymakam Genel'e teşekkür eden Ünal, "Kaymakam Fatih Genel adı Türk dünyasında Aytmatov'un adıyla anılacaktır. Bornova'nın kültür tarihinin unutulmazları arasında saygın yerini alacaktır." şeklinde konuştu.

Ödül törenine geleneksel kıyafetiyle katılan Kırgız şair Darika Adotovna ise atasıyla ilgili böyle bir törene katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Adotovna, "Aytmatov, sevginin hastalığı iyileştirdiğini, tüm dünyadaki insanların ilişkilerini güçlendirdiğini söylüyor." şeklinde konuştu.

Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu da yarışmaya resim dalında 78, kompozisyon dalında ise 159 öğrencinin katıldığını, dereceye giren 12 öğrencinin ödül almaya hak kazandığını söyledi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Resim yarışmasında birinci olan Ilgın Dilek Yeni de Aytmatov'un Türk tarihi için çok önemli bir isim olduğunu ifade etti.