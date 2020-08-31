İzmir'de Ceren Duman cinayetinde 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde moloz döküm arazisinde toprağa gömülü halde cesedi bulunan 16 yaşındaki Ceren Duman olayı ile ilgili adliyeye sevk edilen 4 kişiden 2'si tutuklandı.

28 Ağustos tarihinde Naldöken Mahallesi'nde moloz döküm alanında 16 yaşındaki Ceren Duman'ın cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Genç kızın ölümüyle ilgili T.Y. ve S.Ö.'nün ardından dün akşam saatlerinde 2 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan diğer şüphelilerin kiralık evin sahibi ve resepsiyonist olduğu öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şahıs, emniyetteki ifade ve gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.Ö. ve T.Y. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR