İzmir'de Ceren Duman cinayetinde 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de Ceren Duman cinayetinde 2 kişi tutuklandı
İzmir'in Bornova ilçesinde moloz döküm arazisinde toprağa gömülü halde cesedi bulunan 16 yaşındaki Ceren Duman olayı ile ilgili adliyeye sevk edilen 4 kişiden 2'si tutuklandı.
İzmir'in Bornova ilçesinde moloz döküm arazisinde toprağa gömülü halde cesedi bulunan 16 yaşındaki Ceren Duman olayı ile ilgili adliyeye sevk edilen 4 kişiden 2'si tutuklandı.
28 Ağustos tarihinde Naldöken Mahallesi'nde moloz döküm alanında 16 yaşındaki Ceren Duman'ın cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Genç kızın ölümüyle ilgili T.Y. ve S.Ö.'nün ardından dün akşam saatlerinde 2 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan diğer şüphelilerin kiralık evin sahibi ve resepsiyonist olduğu öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şahıs, emniyetteki ifade ve gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.Ö. ve T.Y. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR
Son Dakika Bakım evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan emekli öğretmen, ölü olarak bulundu Bonservisini eline alan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Başakşehir için İstanbul'a geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satışa çıkardığı bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu Beşiktaş'ın yeni transferi Javi Montero, imza için İstanbul'a geldi Fenerbahçe, yeni transfer Mame Thiam'ın hat-trick yaptığı maçta Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandıracak yeni adım! Yunanistan ile Fransa, savunma iş birliği anlaşması imzalayacak Tartıştığı sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti Sokak ortasındaki infazın ve Trabzon'daki başka bir cinayetin baş şüphelisi yakalandı Bir kadın, tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü Süper Lig'de ilk 4 haftanın programı netleşti! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 27 Eylül Pazar günü oynanacak 10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı Koronavirüs salgınına karşı dikkat edilmesi gereken 5 altın kural ÖTV zammı nasıl etkileyecek? İşte 2020'nin en çok satan otomobillerinin yeni fiyatları