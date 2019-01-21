İzmir'de Çerez Fabrikasında Yangın-6
41 dakika önce
İzmir'de çerez fabrikasında yangın (1)İzmir'in Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir çerez fabrikasında yangın çıktı.
İzmir
'de çerez fabrikasında yangın (1)
İzmir'in Çiğli
ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
'nde bulunan bir çerez fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangını söndürmek için çalışmalara başlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:13 Kaynak: DHA
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