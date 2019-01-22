İzmir'de Çerez Fabrikasında Yangın-7
24 dakika önce
İzmir'de çerez fabrikasında yangın-7İzmir'in Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir çerez fabrikasında yangın çıktı.
İzmir
'de çerez fabrikasında yangın-7
İzmir'in Çiğli
ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
'nde bulunan bir çerez fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangını söndürmek için çalışmalara başlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:10 Kaynak: DHA
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