Son Dakika Haberleri: İzmir'de Çerez Fabrikasında Yangın-7

İzmir'de Çerez Fabrikasında Yangın-7

24 dakika önce

İzmir'de çerez fabrikasında yangın-7İzmir'in Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir çerez fabrikasında yangın çıktı.

İzmir'de çerez fabrikasında yangın-7

İzmir'in Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir çerez fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangını söndürmek için çalışmalara başlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:10 Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı İzmir'de 17 Bin 400 Adet Cinsel Performans İlacı Ele Geçirildi

Alman İstihbaratının İki Numaralı İsmi Türk Kökenli Sinan Selen Oldu CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Lideri Akşener, İttifaktaki Sorunları Görüştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 01:34:13. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Çerez Fabrikasında Yangın-7
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]