Son Dakika Haberleri: İzmir'de Çerez Fabrikasında Yangın (8)

İzmir'de Çerez Fabrikasında Yangın (8)

4 dakika önce

İZMİR'in Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan çerez fabrikasında yangın çıktı.

İzmir'de Çerez Fabrikasında Yangın (8), System.String[]
İZMİR'in Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan çerez fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangını söndürmek için çalışmalara başlandı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:41 Kaynak: DHA

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