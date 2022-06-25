İzmir'de Çeşitli Suçlardan Aranan 13 Kişi Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de Çeşitli Suçlardan Aranan 13 Kişi Yakalandı

25.06.2022 12:52

İzmir'in 7 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda haklarında 1 yıldan 9 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in 7 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda haklarında 1 yıldan 9 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri (JASAT), Menderes, Torbalı, Çeşme, Kemalpaşa, Aliağa, Ödemiş ile Tire'de 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 Haziran tarihlerinde aranan suçlulara yönelik operasyonlar düzenledi.

"Silahlı terör örgütüne üye olma", "hırsızlık", "uyuşturucu madde bulundurmak", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "dolandırıcılık" gibi suçlardan haklarında 1 yıldan 9 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K., A.K., M.Y., M.F., S.B., B.M., E.S., Y.K., H.K., O.Ö., H.Ç., M.S. ile M.P. yakalandı.

Toplam 13 zanlı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YORUMLAR
500
Firari zanlılar JASAT'tan kaçamadı Firari zanlılar JASAT'tan kaçamadı 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari sanık yakalandı 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari sanık yakalandı
Kaynak: ANKA

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, JASAT, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Çeşitli Suçlardan Aranan 13 Kişi Yakalandı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
12:42 Yürüyerek dükkana giren hırsız, yere yatıp sürünerek kaçtı
12:29 Tekel bayiinde ortalık savaş alanına döndü! Müşteri ve işletme sahipleri kavgasını polis zor ayırdı
12:25 Ümit Özdağ siyanür tehlikesine dikkat çekmişti! Bakanlık altın madeni işletmesine 16 milyon lira ceza kesti
12:07 Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç ile tartıştı, tercihini Galatasaray'dan yana kullandı
12:05 Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yaşananlar izleyenleri şaşırttı! Yarışmacı programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nu tanıyamadı
12:02 Erkan Petekkaya sevenlerini korkuttu! Çekim esnasında kalp krizi geçirdi
01:08 Hava almak için balkona çıkan adam, pusu kuran kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
01:04 Kanada'da madenciler, 30 bin yıllık mamut yavrusu buldu
01:02 Ebru Şancı'dan dekoltesini kapatmaya çalışan eşine "RTÜK Genel Müdürü" esprisi
00:38 Meteoroloji'den hafta sonu için sağanak yağış uyarısı: Sel ve su baskını olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 12:58:25. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Çeşitli Suçlardan Aranan 13 Kişi Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement