"Silahlı terör örgütüne üye olma", "hırsızlık", "uyuşturucu madde bulundurmak", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "dolandırıcılık" gibi suçlardan haklarında 1 yıldan 9 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K., A.K., M.Y., M.F., S.B., B.M., E.S., Y.K., H.K., O.Ö., H.Ç., M.S. ile M.P. yakalandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Güncel › İzmir'de Çeşitli Suçlardan Aranan 13 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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