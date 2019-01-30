İzmir'de Çeşitli Suçlardan Aranan 182 Kişi Yakalandı

İzmir'de son bir haftadaki asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 182 kişi yakalandı.

İzmir'de son bir haftadaki asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 182 kişi yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen hafta farklı birimlerin görev aldığı uygulamalarda 380 araç ile 111 motosiklet kontrol edildi, 12 bin 25 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.



Kontrollerde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 182 kişi yakalandı.



Uygulamalarda ayrıca 5 ruhsatsız tabanca, 31 mermi, 2 ruhsatsız pompalı av tüfeği, 15 gram esrar, 2 gram kokain ele geçirildi.

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