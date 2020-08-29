İzmir'de çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheli yakalandı

İzmir'de huzur ve güven uygulamasında aranan 30 şüpheli yakalandı.

İzmir'de huzur ve güven uygulamasında aranan 30 şüpheli yakalandı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 544 personelle gerçekleştirdiği uygulamada yapılan sorgulamalarda 30 şüpheli gözaltına alındı. Çeşitli suçlardan 33 kişiye 21 bin 255 lira idari para cezası verildi. Ayrıca 3 işletmeye 66 bin 224 lira, 99 araca da 93 bin 457 lira ceza kesildi. 24 araç da trafikten men edildi.

Huzur, İzmir, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 12:07 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › İzmir'de çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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