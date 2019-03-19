Son Dakika Haberleri: İzmir'de Çeşitli Suçlardan Aranan 336 Şüpheli Yakalandı

İzmir'de Çeşitli Suçlardan Aranan 336 Şüpheli Yakalandı

23 dakika önce

İzmir'de son bir haftadaki denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 336 kişi yakalandı.

İzmir'de Çeşitli Suçlardan Aranan 336 Şüpheli Yakalandı, System.String[]
İzmir'de son bir haftadaki denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 336 kişi yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri 11-17 Mart'ta il genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında asayiş uygulamaları yaptı.


Bu denetimlerde 442 araç ile 165 motosiklet kontrol edildi, 14 bin 694 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.


Çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 336 kişi adli makamlara teslim edildi.

Uygulamalarda ayrıca 11 ruhsatsız tabanca, 82 mermi, 6 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 25 fişek, 60 gram bonzai, 3 gram kokain, 63 uyuşturucu hap ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:14 Kaynak: AA

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