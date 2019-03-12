Son Dakika Haberleri: İzmir'de Çeşitli Suçlardan Aranan 537 Şüpheli Yakalandı

İzmir'de Çeşitli Suçlardan Aranan 537 Şüpheli Yakalandı

1 saat önce

İzmir'de son bir haftadaki asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 537 kişi yakalandı.

İzmir'de Çeşitli Suçlardan Aranan 537 Şüpheli Yakalandı, System.String[]
İzmir'de son bir haftadaki asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 537 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri, il genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında 4-10 Mart'ta uygulamalar yaptı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 517 araç ile 220 motosiklet kontrol edildi, 19 bin 376 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Kontrollerde, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 537 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Uygulamalarda ayrıca 6 ruhsatsız tabanca, 41 mermi, 2 kurusıkı tabanca, 7 ruhsatsız av tüfeği, 15 fişek, 115 gram bonzai, 6 gram kokain, 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:53 Kaynak: AA

Polis, İzmir, Güncel
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