İzmir'de Çeşitli Suçlardan Aranan 8 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de Çeşitli Suçlardan Aranan 8 Kişi Yakalandı

11.05.2022 11:15
İzmir'de Çeşitli Suçlardan Aranan 8 Kişi Yakalandı

İzmir'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi, 6 ilçede düzenlenen operasyonlarla yakalanıp cezaevine gönderildi.

İzmir'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi, 6 ilçede düzenlenen operasyonlarla yakalanıp cezaevine gönderildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 8 suçluyu yakalamak için 3-10 Mayıs tarihleri arasında Kiraz, Menderes, Foça, Kemalpaşa, Torbalı ve Dikili'de operasyonlar düzenledi.

"Uyuşturucu ticareti", "göçmen kaçakçılığı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "hırsızlık" gibi suçlardan haklarında 2 yıldan 9 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezaları bulunan M.A., M.M., Ş.B., B.Ç., O.G., C.G., A.U., ile Ö.T. yakalanarak cezaevine gönderildi.

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Dikili, Mayıs, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: İzmir'de Çeşitli Suçlardan Aranan 8 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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