İzmir'de Çeşitli Suçlardan Aranan 8 Kişi Yakalandı - Son Dakika

İzmir'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi, 6 ilçede düzenlenen operasyonlarla yakalanıp cezaevine gönderildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 8 suçluyu yakalamak için 3-10 Mayıs tarihleri arasında Kiraz, Menderes, Foça, Kemalpaşa, Torbalı ve Dikili'de operasyonlar düzenledi.

"Uyuşturucu ticareti", "göçmen kaçakçılığı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "hırsızlık" gibi suçlardan haklarında 2 yıldan 9 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezaları bulunan M.A., M.M., Ş.B., B.Ç., O.G., C.G., A.U., ile Ö.T. yakalanarak cezaevine gönderildi.