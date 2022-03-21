İzmir'de çeşitli suçlardan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de çeşitli suçlardan aranan şüpheli yakalandı

21.03.2022 22:25
İzmir'de çeşitli suçlardan aranan şüpheli yakalandı

İzmir'in Urla ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüphelinin evinde ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 23 fişek, 2 barut kutusu ve 3 bıçak ele geçirildi.

İzmir'in Urla ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüphelinin evinde ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 23 fişek, 2 barut kutusu ve 3 bıçak ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda birçok suçtan aranan M.G'nin kaldığı yeri tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 3 bıçak, 2 barut kutusu ve 23 fişek bulundu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Ruhsatsız Silah, Hisarcık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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