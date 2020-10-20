İzmir'de çeşitli suçlardan aranan zanlı yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Kiraz ilçesinde çeşitli suçlardan aranan zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kasten adam öldürme, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama, hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından aranması bulunan M.K'nın Çayağzı Mahallesi'nde E.Y'ye ait evde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
- Kaynak: AA
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