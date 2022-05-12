İZMİR'DE ÇEVRE VE GERİ DÖNÜŞÜM FUARI BAŞLADI - Son Dakika

İZMİR'de bu yıl ilki düzenlenen Çevre ve Geri Dönüşüm Fuarı, Fuar İzmir'de kapılarını açtı. Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için kentte atık oluşumunun engellenmesi, azaltılması ve dönüştürülmesi amacıyla düzenlenen fuarın 12-14 Mayıs tarihleri arasında geri dönüşüme dair pek çok konuyu gündeme taşıması hedefleniyor.

İzmir'de bu yıl ilk kez düzenlenen We-Cycle Çevre ve Geri Dönüşüm Fuarı başladı. Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için kentte atık oluşumunun engellenmesi, azaltılması ve kaynağında dönüştürülmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve EFOR Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen We-Cycle Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı, 12-14 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Türkiye'den 18 il ile Almanya ve Romanya'dan toplam 120 katılımcı ile kapılarını açan fuarda atık bertaraf tesisleri, çamur, çürütme, kurutma ve sterilizasyon, analiz cihazları ve araştırma laboratuvarları, depolama firmaları, taşıma firmaları, enerji, yenilenebilir enerji ve biyogaz teknolojileri firmaları, güneş enerjisi teknolojisi ve ısı geri kazanım firmaları, geri dönüşüm teknolojileri, hava, toprak, gürültü kirliliği kontrol teknolojileri firmaları, atık su ve atık su teknolojileri, kentsel temizlik araçları, ekipmanları ve teknolojileri firmaları, altyapı hizmetleri, damla sulama firmaları, plastik hammadde satıcıları yer alıyor. Fuarın tanıtım toplantısına CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanvekili İbrahim Gökçüoğlu katıldı.

'ÇÖPÜ BİR HAMMADDE OLARAK EKONOMİYE VE DOĞAYA KAZANDIRIYORUZ'

Açılış töreninde konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Dünya değişiyor. Doğamızla, geçmişimizle birbirimizle ve geleceğimizle uyumu temel alan döngüsel şehir anlayışının hayat bulduğu İzmir için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Üç gün boyunca devam edecek fuarımız çeşitli söyleşilerle farklı tecrübeleri bir araya getirecek, sektör temsilcilerinin birbirinden ilham almalarını sağlayacak. 13 farklı ilden, 14 farklı ülkeden temsilciler bu fuarda buluşuyor. İzmir'in döngüsel ekonomisini büyütmek için hanelere kadar uzanan çok farklı bir program uyguluyoruz. Artık çöpü bir hammadde olarak ekonomiye ve doğaya yeniden kazandırıyoruz" dedi. İZDÖNÜŞÜM projesiyle ilgili bilgi veren Soyer, "Şehrimizdeki atıkları henüz kaynağındayken ayrıştırıyoruz. Buca, Karşıyaka, Karabağlar ve Narlıdere ilçelerinde bu dönüşümü başlattık. Önümüzdeki yaz aylarında tamamlanacak sürecin sonunda ambalaj atıkları ve çöpler ekonomiye kazandırılmış olacak. Bundan sonra İzmir'de iki seçenek sunuyoruz. Atıklarınız çöpe atmak ya da geri dönüşüm kutularıyla buluşturmak. Bundan sonra İzmir'de çöp deyip geçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'GELİŞMELER KÜRESEL TİCARETİN KURALLARINA YÖN VERİYOR'

Sürdürülebilirlik alanındaki gelişmelerin üretim şekillerine, ekonomik ilişkilere, küresel ticaretin kurallarına yön verdiğini belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Üretimin ve ticaretin öncelikleri değişiyor, paydaşların beklentileri farklılaşıyor. Bu yolculukta hepimize çok fazla sorumluluk düşüyor. Üretim sistemlerinin daha az atık üreten ve daha da önemlisi girdi olarak atık kullanan modellere geçmesi gerekiyor. Güncel rakamlara bakmak gerekirse, bugün küresel ölçekte ortaya çıkan emisyonun yüzde 55'i enerji, yüzde 45'i ise endüstriyel üretim faaliyetleri kaynaklı. Dolayısıyla döngüsel ekonomi faaliyetleri ile yüzde 45'lik oranın temsil ettiği emisyonu daha aşağı çekmemiz mümkün olacaktır" dedi.

'YEŞİL MUTABAKATA DİKKAT ÇEKİYORUZ'

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener ise "Sınırsız kaynaklara sahip olmayan dünyamız, sadece ekonomik problemler değil daha da önemlisi gelecek nesilleri tehdit edecek şekilde küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi büyük sorunlar ile de yüz yüze. İZTO olarak, 2 yıla yakın süredir ilgili tüm platformlarda Yeşil Mutabakat'ın etkileri hususunda farkındalığı artırıcı çalışmalar yapılmasına, Avrupa Birliği mevzuatına uyumlu yerli ETS (Emisyon Ticareti Sistemi) kurulmasına dikkat çekiyoruz" açıklamalarında bulundu.

'TÜM ÜRETİM HATLARININ ÖNCELİĞİ OLMALIDIR'

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan vekili İbrahim Gökçüoğlu de "Değişen, dönüşen dünyada sınırlı kaynaklarla yaşam her geçen gün zorlaşmaktadır. Dönüşüm yöntemiyle çevre, doğa, ekonomi dengesinin yeniden dizayn edilmesi ihtiyacı çok açıktır. Azalt, yeniden kullan, geri dönüştür prensibi tüm üretim hatlarının önceliği olmalıdır. Türkiye'de ilk ve tek dönüşüm OSB kurma konusundaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.