Son Dakika Haberleri: İzmir'de çevreye silahla ateş açan kişiyi polis ikna etti
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'de çevreye silahla ateş açan kişiyi polis ikna etti

1 saat önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çevreye silahla ateş açan zanlı ile olayla bağlantılı kavgaya karıştıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de çevreye silahla ateş açan kişiyi polis ikna etti, System.String[]

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çevreye silahla ateş açan zanlı ile olayla bağlantılı kavgaya karıştıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Maliyeciler Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavga çevredekilerin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Kavgaya karışan bazı kişiler, diğer gruptakilerin evine gitti. Bu sırada evde bulunan B.A. gelenlere ateş etti.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Özel harekat, motosikletli yunus polisleri ve asayiş ekipleri, çevreye ateş açan B.A'yı yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu silahını bırakması için ikna etti.

B.A. ile kavgaya karıştıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

Karabağlar, Polis, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 07:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



4 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı
İzmir Karabağlar'da bir kişi havaya ateş açtı, özel harekat sevk edildi Manuş Baba, Gençlik Huzur ve Bal Festival'i için gittiği Kato Dağı'nda konser verdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: İstanbul'da deprem sonrası 77 binada ağır hasar tespit edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.9.2019 21:04:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de çevreye silahla ateş açan kişiyi polis ikna etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]