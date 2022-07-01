İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, araçlarda yakıt olarak kullanımı halinde aracın motor aksamına ve tüketimi sonucu ortaya çıkan gazlarla çevreye ciddi zararları bulunan karışımlı akaryakıt satışı ve dağıtıcılarına yönelik operasyon düzenledi. İzmir'in Bornova ilçesinde yapılan çalışmalarda tespit edilen 1 tankerde yapılan aramada 23,4 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir'de çevreye zararlı 23 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

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