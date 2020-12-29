İzmir'de çevreyi kirlettikleri belirlenen 109 firmaya 10 milyon lira ceza - Son Dakika

İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, 2020 yılında kent genelinde çevreyi kirlettikleri belirlenen 109 firmaya toplam 10 milyon 282 bin lira para cezası uygulandığını söyledi.

Albayrak, AA muhabirine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak 2020 yılında da hava, su, atık, kimyasal ve deniz kirliliğinin önlenmesi konusunda çevre denetimlerne devam ettiklerini ifade etti.

Denetim ekiplerinin 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığını belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"2020 yılında İl Müdürlüğümüz tarafından 2 bin 600 firma denetlenmiş, 109 firmaya 10 milyon 282 lira idari para cezası uygulanmıştır. Bununla birlikte idari para cezası uygulanan işletmelere uygunsuzlukların giderilmesi için süre verilmiş ve yapılan takip denetimleri ile uygunsuzlukların giderilmesi sağlanmıştır. 2020 yılı içerisinde müdürlüğümüze 332 CİMER başvurusu ile ALO 181 şikayet hattına gelen 755 başvuruya yasal süreleri içerisinde cevap verilmiştir."