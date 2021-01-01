İzmir'de çevrim içi yılbaşı coşkusu - Son Dakika

İzmir'de çevrim içi yılbaşı coşkusu

01.01.2021 13:25
İzmir'de çevrim içi yılbaşı coşkusu, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu yıl pandemi nedeniyle çevrim içi hazırladığı yılbaşı programı, sosyal medya üzerinden ilgiyle izlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu yıl pandemi nedeniyle çevrim içi hazırladığı yılbaşı programı, sosyal medya üzerinden ilgiyle izlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni yılın ilk saniyelerinde yayınlanan yılbaşı mesajında dayanışma vurgusu yaparak, "Dilerim ki birbirimize ihtiyacımız olduğunu hiç unutmadan güler yüzle, el ele, omuz omuza yepyeni bir yılı yine birlikte yaşarız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı çevrim içi yılbaşı programı, yeni yılı evlerinde karşılayan İzmirlilere coşku dolu anlar yaşattı. Büyükşehirin sosyal medya hesaplarından ve İzmir Tube üzerinden yayınlanan program, 23.40'ta Saat Kulesi'ndeki ışık gösterisi ile başladı. Gösteriyi, genç sanatçı Ekin Ekinci'nin piyano performansı izledi. Büyükşehirin dayanışma ve umut temalarıyla hazırladığı ve Saat Kulesi'ne yansıtılan özel mapping gösterisi ise Okan Bayülgen'in seslendirmesiyle evlere konuk oldu. "Şartlar ne olursa olsun biz birlikte mutluyuz" sözleriyle başlayan şov, İzmir Marşı eşliğinde görsel bir şölene dönüştü.

Yeni yılın ilk saniyelerinde yayınlanan yeni yıl mesajında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, "Afetlerle geçen, krizlerle boğuştuğumuz 2020 yılını geride bırakıyoruz. Bu felaket döneminde en çok sağlığın kıymetini öğrendik. Dayanışmanın onurunu yaşadık. Gördük ki dayanışma yaşatıyor. 2021 yılının çok daha güzel bir yıl olmasını diliyorum" dedi.

Önce pandemi, arkasından deprem felaketinin yaşandığı dönemlerde İzmir'in gösterdiği destansı dayanışmanın tüm Türkiye'ye ve dünyaya örnek olmasını arzu ettiğini söyleyen Soyer, "Dilerim ki birbirimize ihtiyacımız olduğunu, birbirimize muhtaç olduğumuzu hiç unutmadan güler yüzle, el ele, omuz omuza yepyeni bir yılı yine birlikte yaşarız" şeklinde konuştu. - İZMİR

İzmir'de çevrim içi yılbaşı coşkusu
İzmir'de çevrim içi yılbaşı coşkusu
İzmir'de çevrim içi yılbaşı coşkusu
İzmir'de çevrim içi yılbaşı coşkusu
İzmir'de çevrim içi yılbaşı coşkusu

Tunç Soyer, Medya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de çevrim içi yılbaşı coşkusu - Son Dakika


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