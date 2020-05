İzmir'de ceza infaz kurumlarında sıkı tedbirler - Son Dakika

İzmir'de bulunan ceza infaz kurumlarında korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alınıyor. Kurum personeli ve hükümlü-tutukluların salgından etkilenmemesi için Adalet Bakanlığı ve devlet tüm imkanlarını seferber etti.



Çin'de ortaya çıkan, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgını önlemleri kapsamında ceza infaz kurumlarında görevli personel, hükümlü ve tutukluların salgından etkilenmemesi için geniş güvenlik önlemleri alındı. İzmir'de görevli infaz koruma memurları ve kurum personelleri göreve başlamadan 14 gün önce "izolasyon" uygulaması kapsamında "izolasyon yurdu" olarak adlandırılan öğrenci yurtlarında kalıyor. İzolasyon süresinin tamamlanmasının ardından yapılan sağlık kontrolünün ardından personel, İzmir Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde ve diğer yerlerde bulunan ceza infaz kurumlarında göreve başlıyor.



Cezaevine girişte ateşölçerli kontrol



Cezaevine girişte ateşleri ölçülerek kontrolleri yapılan infaz koruma memurları ve kurum personeli, maske ile eldiven takıp dezenfekte olarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak 14 gün çalışıyor. Daha sonra ise 14 gün boyunca da evlerinde izole memur ve personeller bu döngüde mesailerini sürdürüyor. Cezaevinde göreve başlamadan önceki 14 günlük izolasyon sürecinde, daha sonra da 14 günlük mesai sırasında evlerine gitmeyen infaz koruma memurları ve kurum personeli, izolasyon ve görev sürelerinin tamamlanmasının ardından yeniden sağlık kontrolünden geçiriliyor. Fedakarca görev yapan infaz koruma memurları ve kurum personeli, yaklaşık bir aylık sürecin sonunda yeniden evlerine dönmenin, ailelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.



Mutfak ve yemek bölümünde de güvenlik önlemleri tamam



Öte yandan İzmir Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde personel ile hükümlü ve tutuklular için belirlenen hijyen kurallarına uyularak yemek yapılıyor. Yemek yiyen görevli personel ile hükümlü ve tutuklular sosyal mesafe kuralına uygun olarak masaya oturup yemek yiyor. Ayrıca, kampüs içindeki fırınlarda da ekmek üretimi sağlanırken, yemek ve ekmekler gerekli kontrollerden geçirilerek personele, hükümlü ve tutuklulara sunuluyor.



Kurum içerisinde düzenli dezenfektasyon



Alınan tedbirler kapsamında öncelikle kurumların girişleri, ortak alanları günlük olarak dezenfektanlarla temizlenip giriş ve ortak yerlere kullanılması için dezenfekte malzemeleri konuyor. Ardından kurum girişlerinde görevli personel, eldivenli ve maskeli olarak kuruma giriş yapan personel ve diğer kişilerin ateş ölçümleri sosyal mesafe korunarak yapılıyor. Kurum araçları ve personel servis araçlarının düzenli dezenfekte işlemleri yapılıp sosyal mesafe korunarak maskeli olarak oturma işlemi de sağlanıyor. Öte yandan kurum kantinlerinde satılmak için alınan malzemelerin de en az 24 saat temassız muhafaza edildikten sonra kantine alınıp satışları yapılıyor. Hükümlü ve tutukluların kıyafetleri çamaşırhanelerde yıkanıp kendilerine teslimi yapılıyor ve dışarıdan kuruma bırakılan eşyaları siyah poşet içerisinde 48 saat bekletildikten sonra sahiplerine teslim ediliyor.



Koğuş ve nizamiyede üst düzey güvenlik



Aliağa Ceza ve İnfaz Kurumu Kampüsünde yer alan cezaevlerinde belirlenen oranlarda tüm koğuşlara temizlikleri için yeteri kadar inceltilmiş çamaşır suyu ve sıvı sabun gibi dezenfektan malzemesi veriliyor. Önlemler kapsamında nizamiye kapısına temin edilen termal kamera ise içeri giren herkesin ısı ölçümlerini yapıyor. Kuruma ilk kabul edilenler ile acil ve yaşamsal hastalık gibi herhangi bir nedenle kurum dışına çıkarıldıktan sonraki geri dönüşlerde hükümlü ve tutuklular, diğer hükümlü ve tutuklularla temas etmemeleri için en az 14 gün süresince karantina koğuşlarında tutuluyor.



Temasa geçit yok



Ayrıca kurumlarda izolasyon çerçevesinde görev yapan vardiya personeli ile idari personel, hiçbir şekilde kurum içinde karşılaştırılmıyor. Personellerin kesintisiz maske ve eldiven takmaları sağlanmakla beraber kendilerine hükümlü ve tutuklularla temaslarını en alt seviyede tutmaları yönünde sürekli uyarılarda bulunuluyor.



"Asılsız iddialara inanmayın"



Aliağa Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü önünde bir basın açıklaması yapan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, alınan tedbirlere dair basın mensuplarına bilgilendirmelerde bulundu. Güre, yaptığı açıklamada personel ve infaz koruma memurlarının tabi tutulduğu uygulamalardan bahsederken, sosyal medyada yer alan cezaevlerine dair bazı yanlış bilgilendirmeler için de tutuklu ve hükümlü yakınlarına seslendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, tutuklu ve hükümlü yakınlarına bu asılsız iddialara inanmamaları yönünde telkinde bulundu.



"Devletimiz bütün organlarıyla salgına karşı seferber olmuştur"



Korona virüse karşı devletin bütün organlarıyla salgına karşı seferber olduğunu belirten İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, ceza ve infaz kurumları olarak da bu seferberliğe katkı sunduklarını dile getirdi. Güre, "Dünya çapında salgın haline gelmiş Covid-19 virüsü, ülkemize de 11 Mart'ta ulaşmış ve o tarihten itibaren devletimiz bütün organlarıyla salgına karşı seferber olmuştur. Adli teşkilat olarak ceza infaz kurumlarında da Adalet Bakanımızın talimatları doğrultusunda o günden itibaren önlemler alınmaya başlanmıştır. Bu önlemler kapsamında önlemler paketimizi iki ayaklı olarak düşündük. Hem personel yönünden, hem de ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler yönünden kurumlarımızda fiziki tedbirler alınmıştır. Bu tedbirler kapsamında ceza infaz kurumu personelimiz üç ayaklı bir izolasyon prosedürüne tabi tutulmuştur. Önlem olarak personellerimizin bir bölümü ceza infaz kurumunda mesailerini sürdürürken bir bölümü 14 gün boyunca evlerinde ve bir bölümü de yurtlarda 14 gün boyunca izole edilmektedir. Yurtlarda bulunan personel de 14 gün boyunca, izole yurtları olarak kararlaştırılan yurtlarda kalmaktadır. Bu kapsamda infaz kurumunda mesaisini bitiren evlerine geçmekte, evlerindeki süresini bitiren grup da izolasyon yurtlarına geçmektedir. İzolasyon yurtlarında karantinasını bitiren bir grup da mesaisine başlamak için ceza infaz kurumlarına gelmektedir" diye bilgilendirmede bulundu.



"Hükümlü ve tutuklular için alınan tedbirler de üst düzeyde"



Hükümlü ve tutuklular yönünden de üst düzey güvenlik tedbirlerini aldıklarını açıklayan Güre, alınan tedbirler kapsamında da açıklamada bulundu. Güre, "Hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumlarına girişlerinden itibaren tüm virüs kapsamında muayeneleri yapılmakta, muayenelerin sonuçlarında herhangi bir problem tespit edilmeyen hükümlüler koğuşlarına alınmaktadır. Bu koğuşlarda her türlü izolasyon malzemesi, maske, eldiven ve ihtiyaç duyulduğu takdirde dezenfektan maddeleri ücretsiz olarak kendilerine temin edilmekte ve bu konuda hiç bir kısıtlamadan kaçınılmamaktadır. Bakanlığımız bu tedbirler kapsamında bütün ceza infaz kurumlarında herhangi bir bütçe kısıtlamasına gitmeden izolasyon ve hijyen konusunda her türlü imkanı seferber etmiş durumdadır. İzmir'deki ceza infaz kurumlarında da girişten itibaren, cihazlarımızla, ateşölçerlerimizle muayene ve kontroller yapılmaktadır. Hem personel yönünden hem ceza infaz kurumuna giren jandarma yönünden hem de ceza infaz kurumuna kabul edilen hükümlü ve tutuklular yönünden giriş kapısından itibaren bu tespitler yapılmaya başlanmaktadır. Daha sonra da içeride ceza infaz kurumlarında hijyen şartları oluşturulmuş, ilgili koğuşlarına kabulleri sağlanmaktadır. İaşeleri konusunda da mübarek Ramazan ayında bulunmamız sebebiyle, iftar ve sahur menüleri özellikle kuvvetli tutulacak şekilde, hiçbir aksamaya sebep vermeyecek biçimde yemek sirkülasyonu devam etmektedir" diye konuştu.



Bakan Gül'e teşekkür



Ceza infaz kurumlarında alınan tedbirler kapsamında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün ve devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini yineleyen İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, açıklamasında Bakan Gül'e de teşekkürlerini sundu. Güre, "Ceza infaz kurumlarımızın her tarafı, her gün dezenfektan maddeler ile dezenfekte edilmektedir. Bu hijyen şartlarına maksimum düzeyde uyulması sağlanmaktadır ve bu denetimler her gün sıklıkla yapılmaktadır. Sonuç olarak şunu belirtmek istiyoruz; bu süreç devletimizin bütün organlarıyla, bütün kurumlarıyla, koordineli bir şekilde seferberlik halinde yaptığı bir mücadeledir. Bu mücadele içerisinde yargı teşkilatının, ceza infaz kurumu ayağında biz de Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül Bey'in talimatları doğrultusunda bütün imkanlarımızı seferber ederek şeffaf bir şekilde bu sürecimizi yürütmeye gayret ediyoruz. Bu çaba içerisinde en büyük pay ceza infaz kurumlarında görev alan personellerimize aittir. Personelimiz bu süreçte kendilerine verilen bütün görevleri hassasiyetle yerine getirmektedir. Devletimize emanet olan bütün tutuklu ve hükümlülerin sağlık ve hijyen şartlarını sağlamak için personellerimiz üst düzeyde fedakarlık göstermektedir. Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül'e ve tüm adalet teşkilatına, kurumlarımıza vermiş olduğu destekten ötürü teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.



"Bu bilgilere itibar etmeyin"



Sosyal medyada cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlülerin sağlık şartları ile alakalı gerçeği yansıtmayan birçok yanlış bilgi dolaştığının da altını çizen İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, tutuklu ve hükümlü yakınlarına seslendi. Güre, şöyle konuştu: "Bütün hükümlü ve tutuklu ailelerine de seslenmek istiyorum. Sosyal medyada aslı astarı olmayan, gerçeği yansıtmayan, dezenformasyon içerikli birçok bilgi dolaşmaktadır. Ricamız İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından açıklanmayan hiçbir bilgiye itibar etmemeleri. Her türlü iletişim kanalının kurumlarımızda açıktır. Bilgi sahibi olmak isteyen hükümlü ve tutuklu yakınlar, birimimizdeki tüm yetkililerimiz kanalıyla istedikleri her an bilgi sahibi olabilirler. Yakınları, çocukları tutuklu ve hükümlü olanlar. Onlar devletimize emanettir. Onların sağlıkları ve vücut bütünlükleri için, devlet olarak her türlü fedakarlığın yapıldığının bilinmesini isteriz."



Yurtta kalan infaz koruma memurları da açıklama yaptı



Öte yandan 14 günlük karantina süreçleri için İzmir'deki değişik yurtlarda kalan infaz koruma memurları, uygulamanın doğru olduğunu söyledi. Buca'da bulunan Dokuz Eylül yurdunda kalan infaz koruma memuru Tuncay Akbaş, "Bakanlığımızın salgında mücadelesi kapsamında ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların sağlıklarını ve can güvenliklerini korumak adına üçlü periyot halinde görev yapıyoruz. 14 gün evde, 14 gün yurtta ve 14 gün ceza infaz kurumlarında izole olmak suretiyle görev yapıyoruz şu anda" dedi. Bir başka memur Yasin Arabacı ise, "Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin sağlıklarını korumak amacıyla böyle bir izolasyon sistemine geçiş yaptık. Onlar için, görevimizi yapmak adına fedakarlıkta bulunuyoruz. Burada kitap okuyoruz, kendimize yeni hobiler edinmek çalışıyoruz. Biraz bizi zorlasa da bunun gerekli olduğunun farkındayız" diye konuştu. - İZMİR