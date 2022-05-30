İzmir'de ceza yazdı diye polise böyle saldırdılar - Son Dakika
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İzmir'de ceza yazdı diye polise böyle saldırdılar

30.05.2022 11:58
İzmir'de ceza yazdı diye polise böyle saldırdılar

İzmir'in Aliağa ilçesinde ceza yazdığı gerekçesiyle trafik polisine saldırı anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde ceza yazdığı gerekçesiyle trafik polisine saldırı anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polise mukavemet ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olay 28 Mayıs günü İstiklal Caddesi Mustafa Ekmekçi Meydanı önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.A.'ya ait motosikleti ödünç alan M.K. motosiklet ile turlarken trafik polisi kendisinden şüphelenerek motosikleti durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan M.K. bölgeden uzaklaşırken, polis ekipleri motosikletin plakasına ceza yazdı. Plakasına ceza geldiğini öğrenen motosiklet sahibi M.A. ise durumu iletince, M.K. trafik polislerinin yanına gitti.

Saldırı anı kamerada

Motosiklet kendisindeyken ceza yazan polis ekiplerinin yanına giden M.K. ile polisler tartışmaya başladı. Bu esnada tartışma büyüyünce M.K.'nin bir polis memuruna yumruk attığı ileri sürüldü. Daha sonra ise polis memurları kendisini gözaltına almaya çalışırken yanındaki bıçağı çıkaran M.K., kendisine zarar vermeye başladı. M.K.'nin elinde bıçak olduğunu gören polisler ise silahına davranarak M.K.'ye sözlü uyarılarda bulunup engellemek istedi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde M.K.'nin elinde bıçakla polislerin üzerine gittiği ve kendisine zarar verdiği anlar görüntülendi. Ayrıca motosiklet sahibi M.A. ile bölgede bulunan A.M.K. isimli şahsın da polis memurlarına engel olmaya çalıştığı anlar yer aldı.

3 gözaltı, 1 tutuklama

Polis memurlarına mukavemet edildiği ihbarı üzerine Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve motosikletli polis ekipleri kısa sürede olayın yaşandığı yere gitti. M.K., M.A. ve A.M.K., burada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.A. ve A.M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yumruklu saldırıya uğrayan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İZMİR

İzmir'de ceza yazdı diye polise böyle saldırdılar
İzmir'de ceza yazdı diye polise böyle saldırdılar
İzmir'de ceza yazdı diye polise böyle saldırdılar
İzmir'de ceza yazdı diye polise böyle saldırdılar
İzmir'de ceza yazdı diye polise böyle saldırdılar

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Kaynak: İHA

Motosiklet, Aliağa, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de ceza yazdı diye polise böyle saldırdılar - Son Dakika


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