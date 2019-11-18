Son Dakika Haberleri: İzmir'de cezaevinden çıkan kişi, bir kadını öldürüp intihar etti
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İzmir'de cezaevinden çıkan kişi, bir kadını öldürüp intihar etti

6 saat önce

İzmir'in Buca ilçesinde cezaevinden izinli çıkan kişi, sevgilisi olduğu iddia edilen kadını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti.

İzmir'de cezaevinden çıkan kişi, bir kadını öldürüp intihar etti, System.String[]

İzmir'in Buca ilçesinde cezaevinden izinli çıkan kişi, sevgilisi olduğu iddia edilen kadını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti.


Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, açık cezaevinden izinli olarak çıkan Şehmuz Selçuk (24), Karanfil Mahallesi'nde yaşayan 1 çocuk annesi Melisa Kalem'in (24) evine gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışma sonucu Selçuk, kendini elektroşok cihazıyla korumaya çalışan Kalem'e, yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş etti. Selçuk, daha sonra kendini vurarak intihar etti.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:49 
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