İzmir'de cezaevinden izinli olarak çıkan kişi öldürüldü - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cezaevinden çıkan kişi, pompalı tüfekle öldürüldü.
Ovacık Mahallesi'nde oğlunun eve dönmemesi üzerine aramaya çıkan anne N.O, oğlunu Zerdalidibi mevkisinde, pompalı tüfekle öldürülmüş olarak buldu.
Yapılan incelemenin ardından N.O'nun (35) cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Cinayete ilişkin N.O'nun 12 yıl önce, yol kavgası nedeniyle öldürdüğü tarla komşusunun oğlu M.C'nin şüpheli sıfatıyla arandığı öğrenildi.
- Kaynak: AA
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