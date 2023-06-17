İzmir'de cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışan avukat suçüstü yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışan avukat suçüstü yakalandı

18.06.2023 00:48

Ödemiş ilçesinde bir avukatın cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışması polisin dikkati sayesinde engellendi. Avukat, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Narkotik polisi tarafından yapılan üst aramasında avukatın üzerinde poşetlenmiş halde kokain ve ecstasy maddesi ele geçirildi.

Ödemiş Narkotik Büro Amirliği ekipleri, film gibi bir operasyona imza attı. İzmir Barosu avukatlarından E.Y.'nin, Ödemiş T Tipi Ceza ve İnfaz Kurumuna uyuşturucu madde sokacağını öğrenen polis, dün cezaevine giriş yapan avukata, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı, Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Başsavcı ve kurum müdürü nezaretinde üst araması yaptı.

İzmir''de cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışan avukat suçüstü yakalandı

ÜSTÜNDEN ÇIKANLAR SONRASI TUTUKLANDI

Narkotik polisi tarafından yapılan aramada avukat E.Y.''nin üzerinde poşetlenmiş halde kokain ve ecstasy maddesi ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan E.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: İHA
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Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışan avukat suçüstü yakalandı - Son Dakika
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