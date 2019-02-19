İzmir'de CHP Buca Adayı Değiştirildi

CHP'de Buca Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Suat Nezir değiştirildi ve yerine eski Buca Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Erhan Kılıç aday gösterildi.

CHP'de Buca Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Suat Nezir değiştirildi ve yerine eski Buca Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Erhan Kılıç aday gösterildi.



CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre Buca Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Suat Nezir'in yerine eski Buca Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Erhan Kılıç'ın aday gösterildiği öğrenildi. - İZMİR

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

CHP Seçim Otobüsü, Tanzim Çadırı Önünde Barış Manço'nun "Domates, Biber, Patlıcan" Şarkısını Çaldı

CHP'nin Siverek Adayı Mehmet Fatih Bucak Oldu

Levent Üzümcü, CHP'den Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Adayı Oldu

CHP ve İYİ Parti, 23'ü Büyükşehir Olmak Üzere 50 İlde İşbirliğine Vardı