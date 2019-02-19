Son Dakika Haberleri: İzmir'de CHP Buca Adayı Değiştirildi

İzmir'de CHP Buca Adayı Değiştirildi

2 saat önce

CHP'de Buca Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Suat Nezir değiştirildi ve yerine eski Buca Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Erhan Kılıç aday gösterildi.

İzmir'de CHP Buca Adayı Değiştirildi, System.String[]
CHP'de Buca Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Suat Nezir değiştirildi ve yerine eski Buca Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Erhan Kılıç aday gösterildi.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre Buca Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Suat Nezir'in yerine eski Buca Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Erhan Kılıç'ın aday gösterildiği öğrenildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:39 Kaynak: İHA

Erhan Kılıç, Suat Nezir, Buca, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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