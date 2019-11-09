İzmir'de CHP'nin delege seçimlerinde darp iddiası

CHP'nin Karşıyaka İlçe Teşkilatında yapılan mahalle delege seçimlerinde darbedildiklerini öne süren CHP İl Başkan Yardımcısı Sedredil Coşkuner ve delege adayı Emine Ata, basın açıklaması yaptı.

Alaybey İZBAN durağı önünde açıklama yapan Coşkuner, sandıklar kurulduktan sonra gözlemci görevlendirilmesi konusunda seçime giren iki listeyi destekleyenler arasında tartışma yaşandığını belirtti.

Seçimde usulsüzlük yapıldığı konusunda İl Başkanı Deniz Yücel'i uyardığını ancak önlem alınmadığını iddia eden Coşkuner, çıkan olayda kendisinin ve delege adaylarının darp edildiğini öne sürdü.

Hastaneye giderek darp raporu aldıklarını, ellerinde kamera kayıtlarının da bulunduğunu anlatan Coşkuner, konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

Seçimde Alaybey Mahallesi'nden delege adayı olan Emine Ata ise tartışma sırasında darbedildiğini ileri sürerek kendisinin de suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Bahariye Mahallesi'ndeki delege seçimlerinin de çıkan olaylar nedeniyle iptal edildiği öğrenildi.

Konuyla ilgili yerel internet sitelerine açıklama yapan CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Uğur Yıldırım da Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı suçladı.

Yıldırım'a yaptığı yazılı açıklama ile cevap veren Tugay, ithamların tamamını reddettiğini vurguladı.

Sandıklarda mavi liste temsilcilerine yeterli gözlem fırsatı verilmediğini dile getiren Tugay, şunları kaydetti:

"Buna karşı çıkan mavi liste üyeleri darp edilmişlerdir. Parti üyesi kadınlar dövülmüş ve hakarete uğramışlardır. Bütün bunlar çok üzücüdür ve taraflı davranan il ve ilçe yöneticilerinin eseridir. Sayın ilçe başkanı, kendi partisinin belediye başkanını suçlarken sınırları oldukça aşmıştır ve bugüne kadar gizli yapmaya çalıştığı hasmane tutumunu aleni hale getirmiş durumdadır. Oysa kendisine düşen şey, kendi sorumluluğunda olan mahalle delege seçimlerini adil ve tarafsız bir şekilde gerçekleştirmektir. İlçe yöneticilerinin ulu orta üyelere saldırdığı, kadınların darp edildiği, kendisinin gergin bir şekilde insanlara sataştığı bu ortamın tüm sorumlusu kendisidir."

Seçimlerin adil, şeffaf ve tarafsız gerçekleşmesi konusunda önlemlerin alınmasının herkes tarafından beklenildiğini dile getiren Tugay, "Bu önlemleri ilçe yönetiminin alamayacağı ortadadır. İleriki günlerde sürecin sağlıklı yürüyebilmesi için il başkanımızı önlem almaya, sandıklarda tarafsız il yöneticilerinin görevlendirilmesi için gereğini yapmaya, sayın ilçe başkanımızı da kullandığı dil konusunda dikkatli olmaya ve ortamı daha fazla germemeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.