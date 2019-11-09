İzmir'de, CHP'nin delege seçimlerinde 'kadına şiddet' iddiası

CUMHURİYET Halk Partisi'nin İzmir ilçelerindeki mahalle delegelerinin belirlenmesi için yaptığı seçimde, mavi liste ve beyaz listenin yarıştığı Karşıyaka Alaybey Mahallesi'nde, iki grup arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin arttığı sırada, Emine Yorgun Ata isimli kadın, iddiaya göre bir kişi tarafından darbedildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir ilçelerindeki mahalle delegelerinin belirlenmesi için yapılan delege seçimlerinin ikinci gününde, kadına şiddet iddiası gündeme geldi. Mavi liste ve beyaz listenin yarıştığı Karşıyaka Alaybey Mahallesi'ndeki seçimlerde iki grup arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin gelmesiyle birlikte olaylar yatıştı ve oy verme işlemine geçildi.

'DARBEDİLDİM'

Karşı gruptan bir kişinin kendisine şiddet uyguladığını ileri süren Emine Yorgun Ata, "Seçim Alaybey'de bir çiçekçi dükkanında gerçekleşti. Bütün beyazlar kapılara toplanmış durumdaydı. Ben de mavilerden bir delege üyesiyim. Kapının eşiğine gittim insanları karşılamak istedim, kapıda sadece beyazlar duruyordu. Ben kapıya yanaşmaya çalışırken bir kişi, 'Bu provakatör. yaklaştırmayın' dedi. Böyle bağırmaya başlayınca, telefonumu çıkarıp çekmeye çalıştım. Kameramın düğmesine bastığım anda çeneme vurdu. Bağırış çağırış gelmeye başladı. O sırada seçim devam ettiği için şikayetçi olamadım ama Pazartesi günü şikayetçi olacağım. Bu yaşananlar hiç güzel şeyler değil. Biz Atatürk çocuklarıyız. Kadına şiddet uygulanıyor ve bunu yapan adam aynı zamanda benim dostum, arkadaşımdı. Makam mevki sevdası insanları bambaşka yapıyor. Biz kadına şiddet içi sokaklara çıkarken kendimiz kadına şiddeti gördük" dedi.