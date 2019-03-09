İzmir'de CHP'nin Seçim Bürosuna Ateş Açıldı: 2 Yaralı (5)
26 dakika önce
ŞÜPHELİ YAKALANDIİzmir'in Bayraklı ilçesinde, CHP'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'ne taksiden tabancayla ateş açarak 2 kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli Bulut A. polis ekiplerince yakalandı.
ŞÜPHELİ YAKALANDI İzmir
'in Bayraklı
ilçesinde, CHP
'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'ne taksiden tabancayla ateş açarak 2 kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli Bulut A. polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin uyuşturucu madde kullanma ve ticareti yapmak, kasten adam yaralama, mala zarar verme ve hırsızlık suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.
Öte yandan, konuya ilişkin açıklama yapan İzmir Valiliği
, olayın siyasi ve terör boyutunun bulunmadığını ve asayiş olayı olduğunu bildirdi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 08:08 Kaynak: DHA
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