Son Dakika Haberleri: İzmir'de CHP'nin Seçim Bürosuna Düzenlenen Silahlı Saldırı

İzmir'de CHP'nin Seçim Bürosuna Düzenlenen Silahlı Saldırı

35 dakika önce

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, CHP'nin Bayraklı ilçesindeki seçim bürosuna düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

İzmir'de CHP'nin Seçim Bürosuna Düzenlenen Silahlı Saldırı, System.String[]
AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, CHP'nin Bayraklı ilçesindeki seçim bürosuna düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

Şengül, yaptığı yazılı açıklamada, seçim öncesi gerginliği artıracak her türlü olayın karşısında olduklarını belirtti.

Olay üzerinden üstü kapalı şekilde suç devşirmeye ve siyasi fayda sağlamaya çalışanların açıkça belli olduğunu ifade eden Şengül, "Onları, küçük zihniyetleri ve karanlık dünyalarıyla baş başa bırakıyoruz. Kendini bilmez biri tarafından yapılan münferit olayı başka yerlere çekmeye çalışmak, zübük siyaset anlayışının tecellisidir." değerlendirmesinde bulundu.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in açıklamalarına da yanıt veren Şengül, şunları kaydetti:

"Emniyet, çıkan kavgayla ilgili her şeyi aydınlatacak. Kimin kime saldırdığı, kimin masum olduğu ortaya çıkacak. AK Parti olarak bu tarz olaylardan medet ummayız. Biz, gücümüzü sadece milletimizden alan bir partiyiz. İzmir halkı da yaşananları en iyi şekilde değerlendiriyor. 31 Mart akşamı en doğru kararı vereceğinden de şüphemiz yok. AK Parti olarak seçimden tarihi bir başarıyla çıkacağız. Yamanlar'daki CHP seçim bürosuna yapılan saldırıyı bir kez daha kınıyor, CHP'ye de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 08:00 Kaynak: AA

AK Parti, İzmir, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin Seçim Ofisine Silahlı Saldırı: Yaralılar Var AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım, Gençlerle Birlikte PUBG Oynadı

Foça'da Yaşanan Kaz Ölümlerine Tepki CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akşener'le İlgili Sözlerine Tepki: Yanındayız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 20:35:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de CHP'nin Seçim Bürosuna Düzenlenen Silahlı Saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]