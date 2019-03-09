Son Dakika Haberleri: İzmir'de CHP'nin Seçim Bürosuna Düzenlenen Silahlı Saldırı

İzmir'de CHP'nin Seçim Bürosuna Düzenlenen Silahlı Saldırı

6 dakika önce

İzmir Valiliğince, CHP'nin seçim ofisine düzenlenen silahlı saldırının siyasi ve terör boyutunun bulunmadığının anlaşıldığı açıklandı.

İzmir'de CHP'nin Seçim Bürosuna Düzenlenen Silahlı Saldırı, System.String[]
İzmir Valiliğince, CHP'nin seçim ofisine düzenlenen silahlı saldırının siyasi ve terör boyutunun bulunmadığının anlaşıldığı açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, CHP'nin, Bayraklı ilçesi Yamanlar Mahallesi'ndeki Seçim Koordinasyon Merkezi'ne silahla ateş edildiği ve iki kişinin hafif şekilde yaralandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu olayın faili olarak, uyuşturucu madde kullanma ve ticareti yapmak, kasten adam yaralama, mala zarar verme ve hırsızlık suçlarından kaydı bulunan Bulut Aras isimli şahıs, kullanılan silahla yakalanmıştır. Olayın asayiş olayı olduğu, siyasi ve terör boyutunun bulunmadığı anlaşılmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 08:25 Kaynak: AA

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