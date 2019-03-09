Son Dakika Haberleri: İzmir'de CHP'nin Seçim Merkezine Ateş Açıldı: 2 Yaralı

İzmir'de CHP'nin Seçim Merkezine Ateş Açıldı: 2 Yaralı

50 dakika önce

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, CHP'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'ne bir taksiden tabancayla ateş açıldı.

İzmir'de CHP'nin Seçim Merkezine Ateş Açıldı: 2 Yaralı, System.String[]
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, CHP'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'ne bir taksiden tabancayla ateş açıldı. Saldırıda 2 partili hafif yaralanırken, olayda kullanılan taksi aranıyor..

Yamanlar Mahallesi'ndeki CHP Seçim Koordinasyon Merkezi'ne bugün saat 14.30 sıralarında, yoldan geçen bir taksiden tabancayla 3 el ateş açıldı. Saldırıda merkezde bulunan partililerden Hakkı Bolat (36) dirseğinden, Batuhan Gül (21) de bacağından vurularak, hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. 2 yaralı, ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından polis, taksiyi ve saldırganı belirlemek için çalışma başlattı. Görgü tanıklarının bir kişinin bulunduğunu söylediği taksiyi bulmak için polis harekete geçti. Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerinin incelendiği olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

- Uçkaç

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 04:41 Kaynak: DHA

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