İzmir'de CHP'nin Seçim Ofisine Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
1 saat önce
İzmir'in Bayraklı ilçesi Yamanlar Mahallesinde bulunan CHP Bayraklı Serdal Sandal'ın seçim ofisine araç içerisinde kişi ya da kişiler tarafından 4 el ateş edildi.
İzmir
'in Bayraklı
ilçesi Yamanlar Mahallesinde bulunan CHP
Bayraklı Serdal Sandal
'ın seçim ofisine araç içerisinde kişi ya da kişiler tarafından 4 el ateş edildi. Olayda iki partili yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, İzmir'in Bayraklı ilçesi Yamanlar Mahallesinde bulunan CHP Bayraklı Serdal Sandal'ın seçim ofisinde meydana geldi. Öğlen saatlerinde seçim ofisinde yerel seçim çalışmaları yapıldığı sırada cadde üzerinden geçen araçtan 4 el ateş edildi. İki kurşun, partili Batuhan Gül'ün bacağına ve Hakkı Bolat
'ın dirseğine isabet ederken, diğer iki kurşun da seçim ofisinin camlarına isabet etti. Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı.
Olayın görgü tanığı seçim ofisinde sorumlu Tunay Ballıkaya, "Dün akşam da partimizdeki bazı kişiler darp edildi. Bugün de seçim çalışmalarımızı yapıyorduk. İçeride oturuyorduk. Ticari taksi ile ofisimizi taradılar. Dört el ateş edildi. İki arkadaşımız yaralandı, iki kurşun da cama isabet etti. Bu olayı kınıyoruz. Yapanların cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:58 Kaynak: İHA
CHP'nin Seçim Ofisine Silahlı Saldırı: Yaralılar Var
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