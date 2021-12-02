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İzmir'de CHP ve İYİ Parti'den istifa eden 27 kişi MHP'ye katıldı - Son Dakika

İzmir'de CHP ve İYİ Parti'den istifa eden 27 kişi MHP'ye katıldı

02.12.2021 15:46
İzmir'de CHP ve İYİ Parti'den istifa eden 27 kişi MHP'ye katıldı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, CHP ve İYİ Parti'den istifa ederek MHP'ye katılan 27 kişiye rozetleri takıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, CHP ve İYİ Parti'den istifa ederek MHP'ye katılan 27 kişiye rozetleri takıldı.

MHP İl Başkanı Veysel Şahin, partisinin Ödemiş ilçe binasında düzenlenen programda, daha önce CHP ve İYİ Parti'de siyaset yapan 27 kişinin, MHP'yi tercih ettiğini söyledi.

Partilerine katılımların artarak devam edeceğine inandığını vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Partilerindeki milli olmayan hadiseleri gördükçe gerçeği anlayan arkadaşlarımız, MHP'ye yöneliyor. Bu bizi hakikaten mutlu ediyor. Bunun tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de devam edeceğine yürekten inanıyorum. İnşallah rozet takma programlarını 2023'e kadar sık sık yapacağız. Partimize yeni katılan arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum."

Bir süre önce CHP Ödemiş İlçe Gençlik Kolları Başkanlığından istifa ederek MHP'ye katılan Özgür Günlü ise istifasında, "CHP'nin, terör örgütleriyle arasına mesafe koymamasının etkili olduğunu" kaydetti.

MHP'de olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Günlü, "Yuvamda vatanımıza hizmet edeceğim." dedi.

Konuşmanın ardından MHP'ye katılanlara rozetleri, İl Başkanı Şahin tarafından takıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de CHP ve İYİ Parti'den istifa eden 27 kişi MHP'ye katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de CHP ve İYİ Parti'den istifa eden 27 kişi MHP'ye katıldı - Son Dakika
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