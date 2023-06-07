İzmir'de çiftlik evine silahlı saldırı gerçeleşti: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
İzmir'de çiftlik evine silahlı saldırı gerçeleşti: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İzmir'de çiftlik evine silahlı saldırı gerçeleşti: 1 ölü, 1 ağır yaralı

07.06.2023 23:50

İzmir'in Bergama ilçesinde bir çiftlik evine gelen silahlı 2 kişi, çiftlik sahibini darbedip, 2 çalışanı tabancayla vurdu. Olayda çiftlikte çoban olarak çalışan Türkmenistan uyruklu Nobat Geldi (51) hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Jandarma saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

İzmir'in Bergama ilçesinde silahlı 2 kişi bir çiftlik evine baskın yaptı. F.A. ve B.A. isimli şahıslar, çiftlik sahibini darbederken, çiftlik çalışanları Türkmenistan asıllı Nobat Geldi (51) ile S.Ü.'ye tabancayla ateş açtı. Çiftlik sahibi N.D., saldırganların bir anlık dalgınlığından yararlanıp, kaçarak dağlık alanda gizlendi. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.

ÇALIŞANLARIN BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ AĞIR YARALI

İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çiftliğe gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, çoban olarak çalışan Nobat Geldi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan S.Ü. ise ambulansla Bergama Mithat Necla Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

EKİPLER ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞIYOR

Jandarma ekipleri tarafından gizlendiği dağlık alanda bulunan çiftlik sahibi N.D. de aynı hastaneye kaldırıldı. N.D., tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma, olayın nedeninin belirlenip şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Türkmenistan, Jandarma, Bergama, Çiftlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de çiftlik evine silahlı saldırı gerçeleşti: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika


Son Dakika
23:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig'e yükselen Pendikspor'a tebrik
22:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig'e yükselen Pendikspor'a tebrik
22:24 AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Erdoğan'ın "sevdam" dediği İstanbul için masada 4 önemli aday var
22:20 Bodrumspor'u 2-1 mağlup eden Pendikspor, Süper Lig'e yükselen son takım oldu
22:11 AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği megakent için 4 isim konuşuluyor
22:07 Son Dakika: Bodrumspor'u 2-1 mağlup eden Pendikspor, Süper Lig'e yükselen son takım oldu
21:42 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Uşak'taki kadın ve çocukların zehirlenmesiyle ilgili açıklama yaptı: Hayati tehlike yok
21:38 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Uşak'ta kadın ve çocukların zehirlenmesiyle ilgili açıklama: Hiçbirinin hayati tehlikesi yok
21:27 İzmir'de kaçak göçmenler minibüste çıkan yangın sonrası ormana kaçtı
21:26 Fenerbahçeli genç ortasaha İsmail Yüksek, Galatasaray derbisi öncesi yaptığı açıklamalar sebebiyle PFDK'ye sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2023 23:09:36. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de çiftlik evine silahlı saldırı gerçeleşti: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement