İzmir'in Bergama ilçesinde silahlı 2 kişi bir çiftlik evine baskın yaptı. F.A. ve B.A. isimli şahıslar, çiftlik sahibini darbederken, çiftlik çalışanları Türkmenistan asıllı Nobat Geldi (51) ile S.Ü.'ye tabancayla ateş açtı. Çiftlik sahibi N.D., saldırganların bir anlık dalgınlığından yararlanıp, kaçarak dağlık alanda gizlendi. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çiftliğe gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, çoban olarak çalışan Nobat Geldi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan S.Ü. ise ambulansla Bergama Mithat Necla Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri tarafından gizlendiği dağlık alanda bulunan çiftlik sahibi N.D. de aynı hastaneye kaldırıldı. N.D., tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma, olayın nedeninin belirlenip şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de çiftlik evine silahlı saldırı gerçeleşti: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika