İzmir'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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İzmir'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı

1 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anafartalar Mahallesi Salkım Sokak'ta Ercan Balçova (42) ile baba oğul olan H.Y ve F.Y (17) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Balçova 5 yerinden bıçaklandı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu şüpheliler H.Y ve F.Y yakalandı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İzmir'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Anafartalar Mahallesi, Balçova, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:42 Kaynak: AA
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