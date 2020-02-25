İzmir'de çıkan ev yangınında 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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İzmir'de çıkan ev yangınında 1 kişi dumandan etkilendi

1 saat önce

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan yangında, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de çıkan ev yangınında 1 kişi dumandan etkilendi, System.String[]

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan yangında, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, 268 sokakta 5 katlı binanın 5'inci katında Tamer Yaman'ın ikamet ettiği dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenerek Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine kaldırılan Yaman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İzmir, Buca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:50 Kaynak: AA
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